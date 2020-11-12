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Лишившийся рук житель Минска поднял 100-килограммовую штангу и установил личный рекорд

12.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

17-летний житель Минска лишился рук, но не сдался. Он готовится к Паралимпийским играм. Пять лет назад в результате страшного ЧП парень чудом выжил, перенес несколько сложнейших операций и теперь строит весьма амбициозные планы на дальнейшее будущее. Какие, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

17-летний Ваня впервые поднимает 100-килограммовую штангу и ставит очередной личный рекорд.

«Когда я пришел, начали делать приседания с 30-килограммовой штангой. Мне тогда было довольно тяжело, я приседал и думал, как тяжело вставать. 10 повторений и у меня ноги умирали. А сейчас при весе в 70 килограммов я делаю 90 приседаний, пять повторений и не особо испытываю какие-либо нагрузки. Прогресс есть», – поделился Иван Романенко.

Пять лет назад его ударило током. Ваня сорвался с трансформаторной будки. Во время падения схватился одной рукой за громоотвод, другой – за провод.

«10 тысяч вольт, по мне пошел ток, произошло замыкание. Я отрубил свет в радиусе 10 километров. Врачи моей маме не давали надежду, что я выживу. То есть махали головой, что нет», – рассказал Иван Романенко.

Ожоги, 20 операций, пересадки кожи, ампутация рук. Месяц в реанимации, столько же в общем отделении. Сейчас он принципиально не носит протезы и не стесняется своего тела. Каждый день занимается в тренажерном зале, ходит на тхэквондо. Хочет попасть на Паралимпийские игры.

«Крепкий парень. Заряжен на 200 процентов. На Паралимпиаду поедет», – сказал инструктор Ивана Романенко Андрей Севашко.

Подтянуться 10 раз без рук для него норма. Да и со всеми делами по дому Ваня справляется сам.

«Проще спросить, чего я не могу? Шнурки завязать и на фортепиано сыграть», – сказал Иван Романенко.

Сейчас молодой человек учится в университете. Хочет стать психологом, чтобы помогать людям с инвалидностью. Записывает видео для социальных сетей, которые набирают по полмиллиона просмотров. А на 18-й день рождения мечтает прыгнуть с парашютом и полетать на параплане. Также молодой человек уже научился управлять автомобилем и планирует в следующем году получить водительское удостоверение.



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Теги: Минск
 
 
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Пять лет назад парня ударило током. Он сорвался с трансформаторной будки. Во время падения схватился одной рукой за громоотвод, другой – за провод.
 
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