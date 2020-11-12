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Освобожден из-под стражи член основного состава Координационного совета Виталий Кривко

12.11.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Виталий Кривко 12 ноября освобожден из заключения под стражу, сообщает КС в своем телеграм-канале. Подробности освобождения пока не приводятся.

Освобожден из-под стражи член основного состава Координационного совета Виталий Кривко
Виталий Кривко. Фото: Бресткая газета.

Виталия Кривко задержали 28 августа. Во время избирательной кампании он был координатором штаба Виктора Бабарико.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране был создан по инициативе Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

На сайте Координационного совета Виталий Кривко значится как представитель ивент-сообщества.

 
 
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Член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Виталий Кривко 12 ноября освобожден из заключения под стражу, сообщает КС...
 
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