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Началась отправка в Вооруженные силы призванных на срочную службу и службу в резерве

12.11.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня, 12 ноября, началась отправка граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных сил, другие войска и воинские формирования, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Началась отправка в Вооруженные силы призванных на срочную службу и службу в резерве

Среди основных задач очередной призывной кампании — «обеспечение выполнения гражданами страны своего конституционного долга и подготовка мобилизационного ресурса», подчеркивает оборонное ведомство.

В первый день в войска направлено около тысячи призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, 72-го Объединенного учебного центра, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий Военной академии Беларуси.

Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тыс. человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек.

«Из-за эпидемической ситуации в стране торжественные мероприятия, посвященные началу отправки пополнения в войска, в столице и областных центрах не проводились, — сообщает Минобороны. — На областных (Минском городском) сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев».

Призыв на срочную военную службу, службу в резерве в августе—ноябре 2020 года осуществляется в соответствии с указом президента от 3 августа 2020 года. Вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежат около 65 тысяч молодых людей.

Отправка пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится до 30 ноября.

Церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных сил пройдет 12 декабря.

 
 
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Сегодня, 12 ноября, началась отправка граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных сил, другие...
 
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