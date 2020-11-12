Профсоюзы в частных фирмах. Какой от них толк

Александр Лукашенко пригрозил ликвидацией частным компаниям, где до конца года не будут созданы профсоюзные организации.

Naviny.by разбирались, какой толк в профсоюзах на частных предприятиях и насколько реализуемо поручение Лукашенко.



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Социальный пакет — членам профсоюза

Профсоюзные ячейки в частных фирмах — это не диковинка для Беларуси. Особенно если речь идет о крупных и средних предприятиях, которые были приватизированы после развала Советского союза.

Так, на Брестском молочном комбинате профсоюз появился еще в 1976 году. В середине 2000-х предприятие перешло под контроль холдинга «Санта» бизнесмена Александра Мошенского и было переименовано в «Савушкин продукт». Профсоюз в составе Федерации профсоюзов Беларуси продолжил свою деятельность и при новом собственнике.

Как рассказала Naviny.by председатель объединенной профсоюзной организации ОАО «Савушкин продукт» Светлана Мартынова, их ячейка насчитывает более пяти тысяч человек. Только пять работников предприятия отказались от членства в профсоюзе — по религиозным соображениям.

По словам Мартыновой, вступать в ФПБ работников никто не заставлял, но в коллективном договоре для членов профсоюза прописан очень хороший социальный пакет.

Жалоб на действия нанимателя в профсоюз не поступало. Мартынова не знает случаев, чтобы работникам урезали зарплаты или лишали премий, чтобы их пришлось защищать.

«Защищать у нас особо некого, потому что все люди в общем-то защищены и так. Наниматель никому плохо ничего не делает. Никаких жалоб на него не поступает. Мы проводим очень много различных мероприятий, что нравится нашим сотрудникам. Например, отраслевую спартакиаду, дни здоровья, праздники, конкурсы. Наши люди довольны, что есть профсоюз», — сказала председатель объединенной профсоюзной организации ОАО «Савушкин продукт».

Бонусы к зарплате

В группе компаний «ЗОВ» профсоюзная первичка появилась в 2006 году. Инициатива исходила от работников предприятия, которые хотели защитить свои права. Через профсоюзы руководство предприятия решало многие вопросы — от социальных проблем до досуга рабочих.

«Профсоюзная организация была создана, когда фирма была в расцвете. Инициатива шла с низов. Цель была в защите прав рабочих. Администрация не возражала. Под эгидой профсоюза решались социальные вопросы, осуществлялась защита прав рабочих, проводились культурно-массовые, спортивные и спонсорские мероприятия», — рассказал Naviny.by заместитель директора СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» Игорь Пивоварчик.

Первичка на «ЗОВе» является частью ФПБ. В профсоюзе состоит более 1300 человек. Всего на сегодня в группе компаний работает более 2000 человек. По коллективному договору членам профсоюза наниматель предоставляет ряд социальных льгот и гарантий. Например, оплачивает питание работников, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, покупает детям подарки на Новый год, оказывает материальную помощь при рождении ребенка, регистрации брака, в связи со смертью родственников, при выходе на пенсию и так далее.

«При сегодняшней экономической ситуации любые социальные гарантии для рабочих способствуют тому, чтобы люди оставались у нас и работали. Это и сборы детей в школу, и медицинские страховки для работников, и оплата путевок в пионерские лагеря, и другая материальная помощь. Такие мелочи в течение года выливаются в хорошие суммы. Это существенные бонусы к зарплате. А если работает и муж, и жена, то это вообще неплохо. От руководства идет большая поддержка работников», — отметил Пивоварчик.

Он подчеркнул, что в коллективном договоре поставлена цель обеспечить продуктивную занятость и достойный уровень зарплаты работников, безопасные условия труда и социальное партнерство при урегулировании трудовых отношений.

Кстати, когда в 2016 году на «ЗОВе» настали сложные времена и в отношении ряда руководителей группы компаний возбудили уголовные дела, то первичка и ФПБ стали на их защиту.

Что выйдет из поручения Лукашенко?

Частные предприятия никогда не препятствовали созданию профсоюзных организаций, отметила в беседе с Naviny.by сопредседатель правления и директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.

Другое дело, что во многих частных компаниях социальный пакет и без профсоюзов очень приличный. И предприятие вправе самостоятельно решать, как им работать с трудовым коллективом.

«Никто не закрывает двери перед профсоюзами. Приходите, находите активных людей, организовывайте ячейку и выходите на уровень нанимателя, чтобы вести переговоры и подписывать коллективный договор», — сказала Тарасевич.

К поручению Лукашенко создать профсоюзы в частных фирмах глава бизнес-союза относится скептически. По ряду причин это может быть трудно реализуемой задачей.

Во-первых, сегодня 88% малых и средних предприятий Беларуси, которые являются преимущественно частными, имеют списочную численность не более 10 человек. По законодательству, профсоюзные организации могут быть созданы на предприятии с численностью не менее 10 человек. Даже при стопроцентном желании создать профсоюзную организацию на частном предприятии многие просто не смогут это сделать.

Во-вторых, по закону создание профсоюза — сугубо добровольное дело. При этом инициатива должна исходить от работников, но никак не от нанимателя. А у нас зачастую директора предприятий являются членами профсоюза, что выглядит абсурдно.

«Я не вижу боязни со стороны руководителей частных предприятий создавать профсоюзы. Если найдутся инициативные люди, то они не будут мешать. Но и создавать профсоюзы они не намерены, потому что с точки зрения законодательства это не их компетенция. Компетенция руководителей — вести разговор с трудовым коллективом в лице профсоюзной организации. Если работодатель сам создает профсоюз, тогда это карманная организация. Она не будет отвечать интересам трудового коллектива», — подчеркнула Тарасевич.

Кроме того, продолжила руководитель БСПН, в законодательстве среди причин для ликвидации компаний не указано наличие либо отсутствие профсоюзной организации.

Если частные компании все же обяжут создавать профсоюзы, то таким образом власти нарушат как белорусское, так и международное законодательство. В частности, конвенции Международной организации труды о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (87), а также о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров (98).

«Профсоюзы во всем мире — это добровольное объединение работников. Насильственно их создать, конечно, можно, но тогда это не будет работать. Профсоюзы нужно делать привлекательными, а не просто заставлять людей туда вступать», — сказала глава бизнес-союза.