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Мисс Беларусь Ольге Хижинковой придется встречать свой день рождения под стражей – ей присудили еще 15 суток
Источник материала: Навiны
Отбывающей административный арест обладательнице титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшему пресс-секретарю футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольге Хижинковой присудили еще 15 суток ареста.
Такое постановление вынес 12 ноября судья суда Центрального района Минска Дмитрий Карсюк, сообщают правозащитники.
На этот раз Хижинкова признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии 11 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).
Предыдущее заседание по административному делу Ольги Хижинковой состоялось 11 ноября в суде Заводского района Минска. Судья Анастасия Осипчик осудила Хижинкову на 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии 8 ноября.
Следует отметить, что по данному решению суда Хижинкова должна была выйти до своего дня рождения 22 ноября. Однако с учетом очередного судебного постановления она пробудет под арестом 27 суток, или почти месяц. Срок ареста начал отсчитываться с середины дня 8 ноября, когда Хижинкову задержали в центре Минска.
Красавица содержится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.
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Мисс Беларусь Ольге Хижинковой придется встречать свой день рождения под стражей – ей присудили еще 15 суток
Отбывающей административный арест обладательнице титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшему пресс-секретарю футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольге Хижинковой...
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