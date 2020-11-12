Мисс Беларусь Ольге Хижинковой придется встречать свой день рождения под стражей – ей присудили еще 15 суток

Отбывающей административный арест обладательнице титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшему пресс-секретарю футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольге Хижинковой присудили еще 15 суток ареста.



Ольга Хижинкова. Фото: Еврорадио.

Такое постановление вынес 12 ноября судья суда Центрального района Минска Дмитрий Карсюк, сообщают правозащитники.

На этот раз Хижинкова признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии 11 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Предыдущее заседание по административному делу Ольги Хижинковой состоялось 11 ноября в суде Заводского района Минска. Судья Анастасия Осипчик осудила Хижинкову на 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии 8 ноября.

Следует отметить, что по данному решению суда Хижинкова должна была выйти до своего дня рождения 22 ноября. Однако с учетом очередного судебного постановления она пробудет под арестом 27 суток, или почти месяц. Срок ареста начал отсчитываться с середины дня 8 ноября, когда Хижинкову задержали в центре Минска.

Красавица содержится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.