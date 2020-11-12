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«Лаўка», ENZO, «Дэпо» и многие другие минские заведения закрываются. Возможно, навсегда
Источник материала: Onliner
Ресторатор Владислав Луневич на своей странице в Facebook заявил о том, что 15 ноября закрываются заведения Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be и BakeZavod. «Да, мы, конечно, попробуем что-то сделать, чтобы открыться вновь, но на всякий случай хочется сказать спасибо вам за все эти годы! Это было незабываемо! Это была невероятная улица! Это был невероятный город!» — написал ресторатор. С чем это связано, Владислав пояснять не стал.
По нашей информации, в ближайшее время могут закрыться и другие столичные заведения, которые подверглись массовым проверкам от МЧС, санстанции и других городских служб. В скором времени мы расскажем об этом более подробно.
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Ресторатор Владислав Луневич на своей странице в Facebook заявил о том, что 15 ноября закрываются заведения Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be и BakeZavod. «Да, мы,...
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