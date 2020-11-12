Умер Роман Бондаренко, который попал в больницу после потасовки на «площади Перемен»

Источник материала: Onliner

Как стало известно корреспонденту Onliner от родственников Романа Бондаренко, он скончался сегодня в БСМП. В реанимацию больницы он попал вчера вечером после происшествия на «площади Перемен» на улице Червякова в Минске. Во двор пришли неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. После этого 31-летний житель протестного двора Роман оказался в больнице с тяжелыми травмами.

Очевидцы рассказывали в подробностях о произошедшем вчера вечером в нашем предыдущем материале. По их словам, Романа отнесли в бус несколько человек. Сперва была информация о том, что молодого человека отвезли в Центральное РУВД, откуда передали медикам.

В милиции сообщили, что во дворе вчера происходила драка неизвестных людей. «При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», — говорится в официальном заявлении МВД. В ведомстве обещают провести дополнительную проверку после выяснения всех обстоятельств произошедшего.