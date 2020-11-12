|
Умер Роман Бондаренко, который попал в больницу после потасовки на «площади Перемен»
Источник материала: Onliner
Как стало известно корреспонденту Onliner от родственников Романа Бондаренко, он скончался сегодня в БСМП. В реанимацию больницы он попал вчера вечером после
Очевидцы
В милиции сообщили, что во дворе вчера происходила драка неизвестных людей. «При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», — говорится в официальном заявлении МВД. В ведомстве обещают провести дополнительную проверку после выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно корреспонденту Onliner от родственников Романа Бондаренко, он скончался сегодня в БСМП. В реанимацию больницы он попал вчера вечером после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)