Умер избитый Роман Бондаренко

Источник материала: Ежедневник

Доставленный минувшей ночью в реанимационное отделение БСМП 31-летний Роман Бондаренко умер.

Напомним, Романа Бондаренко доставили в реанимацию БСМП в бессознательном состоянии. Врачи прооперировали молодого человека, все это время он был без сознания.

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Врачи говорили родным, что шанс выжить один из тысячи.