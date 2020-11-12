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Умер избитый Роман Бондаренко
12.11.2020 20:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Доставленный минувшей ночью в реанимационное отделение БСМП 31-летний Роман Бондаренко умер.
Напомним, Романа Бондаренко доставили в реанимацию БСМП в бессознательном состоянии. Врачи прооперировали молодого человека, все это время он был без сознания.Врачи говорили родным, что шанс выжить один из тысячи.
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Доставленный минувшей ночью в реанимационное отделение БСМП 31-летний Роман Бондаренко умер.
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