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Промахнулся: британский генерал выпрыгнул с вертолета на учениях и потерялся
Источник материала: Партизан
Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся Британский генерал, желая поднять моральный дух своих солдат, десантировался и пропал.
Фото: thesun.co.uk
Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся
Оказалось, что пилот высадил его в 600 м от запланированного места. Военные утверждают, что генерал просто "находился там, где его не ожидали".
Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит принимал участие в военных учениях CERBERUS, выпрыгнул из вертолета, чтобы поднять боевой дух солдат, и потерялся, сообщает The Sun, ссылаясь на собственные источники.
Инцидент произошел 10 ноября на полигоне возле Солсбери во время учений, в которых участвовали более двух тысяч военнослужащих.
Генерал должен был, согласно нормативам проведения спецопераций, высадиться скрытно.
Встречающих генерала охватила паника. Сотовая связь не работала, поэтому ни Карлтону-Смиту ни его помощникам дозвониться не удалось.
В конце концов, начштаба удалось обнаружить. По словам военных, он не терялся, а "находился там, где его не ожидали". Военные также отметили, что Карлтон-Смит обладает "навыками выживания и спасения", поэтому ему ничего не угрожало.
Выяснилось, что пилот выбрал место для высадки примерно в 600 метрах от запланированного,
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Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся Британский генерал, желая поднять моральный дух своих солдат, десантировался и пропал.
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