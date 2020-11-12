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Умер Роман Бондаренко, задержанный милицией на «Площади Перемен» в Минске

12.11.2020 20:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Умер 31-летний Роман Бондаренко, задержанный милицией после инцидента на «Площади Перемен» в Минске вечером 11 ноября. Эту информацию БелаПАН подтвердила его сестра.

Умер Роман Бондаренко, задержанный милицией на «Площади Перемен» в Минске

Получить комментарий в Минздраве не удается — пресс-секретарь не отвечает на звонки и на сообщения.

Конфликт произошел на символической «Площади Перемен» — во дворе жилого дома, расположенного по улице Червякова, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен». По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные люди и стали срезать бело-красно-белые ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Роман Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Сегодня утром в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следует, что Бондаренко находится в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что он был доставлен а таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позднее врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме.

Умер Роман Бондаренко, задержанный милицией на «Площади Перемен» в Минске
Минчане принесли свечи на "Площадь Перемен". Фото: tut.by.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщило, что по факту инцидента на улице Червякова проводится проверка. «11 ноября около 22.30 в милицию «поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе. По данному факту в настоящее время проводится проверка», — говорилось в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Умер 31-летний Роман Бондаренко, задержанный милицией после инцидента на «Площади Перемен» в Минске вечером 11 ноября. Эту информацию БелаПАН подтвердила его...
 
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