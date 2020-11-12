Правозащитники: активисты «Задзіночання беларускіх студэнтаў» находятся в КГБ

В офис инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» пытаются попасть неизвестные, сообщает вечером 12 ноября правозащитный центр «Весна».



Алана Гебремариам. Фото: the-village.me.

По данным правозащитников, утром состоялись обыски у семи активистов «ЗБС», среди которых член Координационного совета, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, а также Ксения Сыромолот, Егор Каневский, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Оробейко.

«По состоянию на 18.40 они в КГБ», — сообщают правозащитники.

Алана Гебремариам занималась оказанием помощи студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию. «Мы проводим консультации и помощь по вопросам поступления в новые вузы, релокации и призыва в армию из-за отчисления, — цитировал Гебремариам телеграм-канал Тихановской 31 октября. — Многие университеты за пределами Беларуси готовы принять на дистанционную и очную учебу наших студентов. Сейчас ведутся переговоры с программой Калиновского, Европейским гуманитарным университетом и другими учреждениями. При этом важно, чтобы молодежь не стремилась покидать страну и прекращать протесты».