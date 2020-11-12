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На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером стало известно, что, не приходя в сознание, в реанимации БСМП
Об этом сообщили корреспонденту Onliner сами местные жители. И прислали через чат-бот соответствующие фотографии. Люди несут цветы и зажигают свечи, скандируют «Не забудем, не простим».
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Сегодня вечером стало известно, что, не приходя в сознание, в реанимации БСМП скончался Роман Бондаренко. Это житель двора в районе улиц Червякова и Каховской. В...
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