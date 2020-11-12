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На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

12.11.2020 21:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером стало известно, что, не приходя в сознание, в реанимации БСМП скончался Роман Бондаренко. Это житель двора в районе улиц Червякова и Каховской. В больницу он попал после потасовки с неизвестными, которые приехали срезать бело-красно-белые ленты. Жители двора после трагической новости вышли на «площадь Перемен» почтить память своего соседа.

Об этом сообщили корреспонденту Onliner сами местные жители. И прислали через чат-бот соответствующие фотографии. Люди несут цветы и зажигают свечи, скандируют «Не забудем, не простим».

На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

 
 
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Сегодня вечером стало известно, что, не приходя в сознание, в реанимации БСМП скончался Роман Бондаренко. Это житель двора в районе улиц Червякова и Каховской. В...
 
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