На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером стало известно, что, не приходя в сознание, в реанимации БСМП скончался Роман Бондаренко . Это житель двора в районе улиц Червякова и Каховской. В больницу он попал после потасовки с неизвестными, которые приехали срезать бело-красно-белые ленты. Жители двора после трагической новости вышли на «площадь Перемен» почтить память своего соседа.

Об этом сообщили корреспонденту Onliner сами местные жители. И прислали через чат-бот соответствующие фотографии. Люди несут цветы и зажигают свечи, скандируют «Не забудем, не простим».



















