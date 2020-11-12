В Бресте автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП. Видео момента ДТП

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в Бресте на улице Янки Купалы произошло ДТП: автомобиль перевернулся на крышу на разделительной полосе возле местной пожарной части. Как пишет «Виртуальный Брест» , на этом месте когда-то был разворот, потом его убрали.

Очевидцы сообщают, что в автомобиле находились два человека. Одного медики решили госпитализировать, второго после оказания помощи отпустили.



