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В Бресте автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП. Видео момента ДТП

12.11.2020 21:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в Бресте на улице Янки Купалы произошло ДТП: автомобиль перевернулся на крышу на разделительной полосе возле местной пожарной части. Как пишет «Виртуальный Брест», на этом месте когда-то был разворот, потом его убрали.

Очевидцы сообщают, что в автомобиле находились два человека. Одного медики решили госпитализировать, второго после оказания помощи отпустили.

В Бресте автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП. Видео момента ДТП

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня вечером в Бресте на улице Янки Купалы произошло ДТП: автомобиль перевернулся на крышу на разделительной полосе возле местной пожарной части. Как пишет...
 
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