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В Бресте автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП. Видео момента ДТП
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером в Бресте на улице Янки Купалы произошло ДТП: автомобиль перевернулся на крышу на разделительной полосе возле местной пожарной части. Как пишет
Очевидцы сообщают, что в автомобиле находились два человека. Одного медики решили госпитализировать, второго после оказания помощи отпустили.
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Сегодня вечером в Бресте на улице Янки Купалы произошло ДТП: автомобиль перевернулся на крышу на разделительной полосе возле местной пожарной части. Как пишет...
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