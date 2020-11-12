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«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?
Источник материала: Onliner
Часть разговора мы публикуем в текстовом варианте, а часть можно скачать в формате MP3 по
Главные мысли
В белорусском бизнесе снижается или вовсе отсутствует выручка, приостанавливается развитие новых проектов, да и в целом активность бизнеса уменьшается. Это приводит к падению спроса на рабочую силу.
Больше всего пострадали пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный, ресторанный и туристический, а также международный бизнес.
Исходя из анализа сайтов по поиску работы, в данный момент на одну вакансию приходится 4 резюме.
С октября 2019 по октябрь 2020 года число вакансий сократилось в среднем на 20%. Но если сравнивать с мартом этого года, когда бизнес замер, то очевидно: ситуация улучшилась.
В 2020 году 42% компаний-участников исследования «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат» заявили, что увеличили число сотрудников в среднем на 12%. При этом 26% опрошенных компаний сократили штат на 17%. У трети компаний численность осталась прежней.
Около 20 тысяч белорусов за последний год выехали за границу для трудоустройства и жизни. На первом месте по трудовой миграции стоит Россия, второе занимает Украина и третье — наши соседи из ЕС — Литва, Латвия, Польша и так далее.
Востребованы специалисты в области продаж, рабочий и производственный персонал, а также административные специалисты разного уровня. Наиболее востребованными сейчас остаются вакансии для молодых специалистов высшего менеджмента, безопасности, бухгалтерии и так далее.
На данный момент и соискатели, и работодатели очень осторожно ведут себя на рынке труда. Почти половина (48%) опрошенных компаний заявили, что нанимали людей без изменений. 26% сократили наем, 6% вообще приостановили его. А 20% компаний стали набирать больше работников.
Что делали компании с зарплатой? 52% компаний заявили, что сокращали затраты на персонал. Это коснулось соцпакета, различных льгот и выплат, изменились схемы оплаты труда и премиальных выплат, кто-то переводил работников на частичную занятость, чтобы сократить затраты, но сохранить персонал. 48% опрошенных компаний не предпринимали никаких действий по сокращению затрат на персонал.
При этом в октябре этого года многие компании вернули социальные пакеты для работников. Вплоть до того, что многие готовы снова тратиться на корпоративы.
Что планируют компании на 2021 год? 34% участников исследования собираются увеличивать штат еще в среднем на 12%. Около 63% — остаться в прежнем составе, а 3% — сокращать персонал на 5%. Компания умирает не во время кризиса, а во время выхода из него. Персонал сокращали в самую последнюю очередь, это была не очень популярная мера.
В данный момент стоит выходить на рынок труда, только если есть какие-то конкретные интересные предложения или же острая необходимость сменить работу. Сейчас не лучшее время искать вакансии с более выгодными финансовыми условиями либо вакансии для развития и карьерного роста. Это будет долгий путь. Однако если ваша сфера испытывает трудности, стоит переориентироваться и попытаться найти себе работу другого плана.
Много вакансий производственного персонала, не хватает специалистов в сфере продаж в розницу — кассиров, продавцов, поваров и так далее. Чем выше должность, тем больше проблем с трудоустройством.
При оплате труда работодатель будет ориентироваться скорее на медиану рынка (если это не дефицитные специальности), а не на верхнюю границу.
Прогноз на будущее. По мнению компаний, которые участвовали в опросе, ситуация вернется в нормальное русло не раньше чем через год. Так считают 40% респондентов. 25% полагают, что ситуация нормализуется уже к концу 2020 года.
Таймлайн
01:38—6:27. Как пандемия повлияла на рынок труда? Как бизнес замер, а потом ожил и что происходило с вакансиями?
06:27—10:22. В каких сферах идет отток специалистов? Сколько людей уехало, с чем это связано и когда закончится?
10:22—13:06. Какие вакансии сейчас самые востребованные?
13:06—22:25. Как вели себя работодатели на рынке труда и что стало с зарплатами?
22:25—33:45. Как вести себя сейчас на рынке труда: кому стоит менять работу и как долго можно искать работу?
33:45—37:03. Каков прогноз на будущее? Что будет с рынком труда в следующем году?
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