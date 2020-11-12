«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

Источник материала: Onliner

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Главные мысли

В белорусском бизнесе снижается или вовсе отсутствует выручка, приостанавливается развитие новых проектов, да и в целом активность бизнеса уменьшается. Это приводит к падению спроса на рабочую силу.

Больше всего пострадали пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный, ресторанный и туристический, а также международный бизнес.

Исходя из анализа сайтов по поиску работы, в данный момент на одну вакансию приходится 4 резюме.





С октября 2019 по октябрь 2020 года число вакансий сократилось в среднем на 20%. Но если сравнивать с мартом этого года, когда бизнес замер, то очевидно: ситуация улучшилась.

В 2020 году 42% компаний-участников исследования «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат» заявили, что увеличили число сотрудников в среднем на 12%. При этом 26% опрошенных компаний сократили штат на 17%. У трети компаний численность осталась прежней.

Около 20 тысяч белорусов за последний год выехали за границу для трудоустройства и жизни. На первом месте по трудовой миграции стоит Россия, второе занимает Украина и третье — наши соседи из ЕС — Литва, Латвия, Польша и так далее.





Востребованы специалисты в области продаж, рабочий и производственный персонал, а также административные специалисты разного уровня. Наиболее востребованными сейчас остаются вакансии для молодых специалистов высшего менеджмента, безопасности, бухгалтерии и так далее.

На данный момент и соискатели, и работодатели очень осторожно ведут себя на рынке труда. Почти половина (48%) опрошенных компаний заявили, что нанимали людей без изменений. 26% сократили наем, 6% вообще приостановили его. А 20% компаний стали набирать больше работников.





Что делали компании с зарплатой? 52% компаний заявили, что сокращали затраты на персонал. Это коснулось соцпакета, различных льгот и выплат, изменились схемы оплаты труда и премиальных выплат, кто-то переводил работников на частичную занятость, чтобы сократить затраты, но сохранить персонал. 48% опрошенных компаний не предпринимали никаких действий по сокращению затрат на персонал.

При этом в октябре этого года многие компании вернули социальные пакеты для работников. Вплоть до того, что многие готовы снова тратиться на корпоративы.





Что планируют компании на 2021 год? 34% участников исследования собираются увеличивать штат еще в среднем на 12%. Около 63% — остаться в прежнем составе, а 3% — сокращать персонал на 5%. Компания умирает не во время кризиса, а во время выхода из него. Персонал сокращали в самую последнюю очередь, это была не очень популярная мера.

В данный момент стоит выходить на рынок труда, только если есть какие-то конкретные интересные предложения или же острая необходимость сменить работу. Сейчас не лучшее время искать вакансии с более выгодными финансовыми условиями либо вакансии для развития и карьерного роста. Это будет долгий путь. Однако если ваша сфера испытывает трудности, стоит переориентироваться и попытаться найти себе работу другого плана.





Много вакансий производственного персонала, не хватает специалистов в сфере продаж в розницу — кассиров, продавцов, поваров и так далее. Чем выше должность, тем больше проблем с трудоустройством.

При оплате труда работодатель будет ориентироваться скорее на медиану рынка (если это не дефицитные специальности), а не на верхнюю границу.

Прогноз на будущее. По мнению компаний, которые участвовали в опросе, ситуация вернется в нормальное русло не раньше чем через год. Так считают 40% респондентов. 25% полагают, что ситуация нормализуется уже к концу 2020 года.





Таймлайн

01:38—6:27. Как пандемия повлияла на рынок труда? Как бизнес замер, а потом ожил и что происходило с вакансиями?

06:27—10:22. В каких сферах идет отток специалистов? Сколько людей уехало, с чем это связано и когда закончится?

10:22—13:06. Какие вакансии сейчас самые востребованные?

13:06—22:25. Как вели себя работодатели на рынке труда и что стало с зарплатами?

22:25—33:45. Как вести себя сейчас на рынке труда: кому стоит менять работу и как долго можно искать работу?

33:45—37:03. Каков прогноз на будущее? Что будет с рынком труда в следующем году?

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