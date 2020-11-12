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«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

12.11.2020 21:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Часть разговора мы публикуем в текстовом варианте, а часть можно скачать в формате MP3 по ссылке. Подписаться на подкаст можно на сервисе «Яндекс.Музыка». Также его можно слушать на устройствах Apple или других «подкастоприемниках».

Главные мысли

В белорусском бизнесе снижается или вовсе отсутствует выручка, приостанавливается развитие новых проектов, да и в целом активность бизнеса уменьшается. Это приводит к падению спроса на рабочую силу.

Больше всего пострадали пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный, ресторанный и туристический, а также международный бизнес.

Исходя из анализа сайтов по поиску работы, в данный момент на одну вакансию приходится 4 резюме.

«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

С октября 2019 по октябрь 2020 года число вакансий сократилось в среднем на 20%. Но если сравнивать с мартом этого года, когда бизнес замер, то очевидно: ситуация улучшилась.

В 2020 году 42% компаний-участников исследования «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат» заявили, что увеличили число сотрудников в среднем на 12%. При этом 26% опрошенных компаний сократили штат на 17%. У трети компаний численность осталась прежней.

Около 20 тысяч белорусов за последний год выехали за границу для трудоустройства и жизни. На первом месте по трудовой миграции стоит Россия, второе занимает Украина и третье — наши соседи из ЕС — Литва, Латвия, Польша и так далее.

«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

Востребованы специалисты в области продаж, рабочий и производственный персонал, а также административные специалисты разного уровня. Наиболее востребованными сейчас остаются вакансии для молодых специалистов высшего менеджмента, безопасности, бухгалтерии и так далее.

На данный момент и соискатели, и работодатели очень осторожно ведут себя на рынке труда. Почти половина (48%) опрошенных компаний заявили, что нанимали людей без изменений. 26% сократили наем, 6% вообще приостановили его. А 20% компаний стали набирать больше работников.

«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

Что делали компании с зарплатой? 52% компаний заявили, что сокращали затраты на персонал. Это коснулось соцпакета, различных льгот и выплат, изменились схемы оплаты труда и премиальных выплат, кто-то переводил работников на частичную занятость, чтобы сократить затраты, но сохранить персонал. 48% опрошенных компаний не предпринимали никаких действий по сокращению затрат на персонал.

При этом в октябре этого года многие компании вернули социальные пакеты для работников. Вплоть до того, что многие готовы снова тратиться на корпоративы.

«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

Что планируют компании на 2021 год? 34% участников исследования собираются увеличивать штат еще в среднем на 12%. Около 63% — остаться в прежнем составе, а 3% — сокращать персонал на 5%. Компания умирает не во время кризиса, а во время выхода из него. Персонал сокращали в самую последнюю очередь, это была не очень популярная мера.

В данный момент стоит выходить на рынок труда, только если есть какие-то конкретные интересные предложения или же острая необходимость сменить работу. Сейчас не лучшее время искать вакансии с более выгодными финансовыми условиями либо вакансии для развития и карьерного роста. Это будет долгий путь. Однако если ваша сфера испытывает трудности, стоит переориентироваться и попытаться найти себе работу другого плана.

«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

Много вакансий производственного персонала, не хватает специалистов в сфере продаж в розницу — кассиров, продавцов, поваров и так далее. Чем выше должность, тем больше проблем с трудоустройством.

При оплате труда работодатель будет ориентироваться скорее на медиану рынка (если это не дефицитные специальности), а не на верхнюю границу.

Прогноз на будущее. По мнению компаний, которые участвовали в опросе, ситуация вернется в нормальное русло не раньше чем через год. Так считают 40% респондентов. 25% полагают, что ситуация нормализуется уже к концу 2020 года.

«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?

Таймлайн

01:38—6:27. Как пандемия повлияла на рынок труда? Как бизнес замер, а потом ожил и что происходило с вакансиями?

06:27—10:22. В каких сферах идет отток специалистов? Сколько людей уехало, с чем это связано и когда закончится?

10:22—13:06. Какие вакансии сейчас самые востребованные?

13:06—22:25. Как вели себя работодатели на рынке труда и что стало с зарплатами?

22:25—33:45. Как вести себя сейчас на рынке труда: кому стоит менять работу и как долго можно искать работу?

33:45—37:03. Каков прогноз на будущее? Что будет с рынком труда в следующем году?

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