ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД РБ проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко

12.11.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ГУВД Мингорисполкома проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Он умер примерно в 19-00 в реанимации Больницы скорой медицинской помощи, куда минувшей ночью поступил с тяжелыми травмами из Центрального РУВД.


"Пока версии мы не можем озвучивать. По окончании проверки будет официальная информация", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, которую цитирует Спутник.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУВД Мингорисполкома проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Он умер примерно в 19-00 в реанимации Больницы скорой медицинской помощи, куда минувшей...
 
Новости дня
Новости разные
 
На «площади Перемен» люди собрались почтить память погибшего Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика