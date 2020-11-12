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МВД РБ проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко
Источник материала: Партизан
ГУВД Мингорисполкома проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Он умер примерно в 19-00 в реанимации Больницы скорой медицинской помощи, куда минувшей ночью поступил с тяжелыми травмами из Центрального РУВД.
"Пока версии мы не можем озвучивать. По окончании проверки будет официальная информация", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, которую
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ГУВД Мингорисполкома проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Он умер примерно в 19-00 в реанимации Больницы скорой медицинской помощи, куда минувшей...
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