ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" появится в Минске в конце ноября

12.11.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Снискавшая у белорусов в прошлые годы популярность французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" поступит в столичные учреждения здравоохранения в последнюю неделю ноября, сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

- Поставку этой вакцины осуществляет фармацевтическая компания СЗАО "Медвакс". Соответствующие заявки от учреждений здравоохранения мы принимаем до 13 ноября, а в учреждения здравоохранения она поступит после 23 ноября", - пояснила она. Слова Ермака приводит агентство "Минск-Новости".

Ермак рассказала, что по состоянию на 12 ноября заявленное количество вакцин составило около 3 тыс. доз.

Вакциной "Ваксигрипп Тетра" прививают платно. Бесплатно же у минчан есть возможность сделать прививку против гриппа вакциной "Гриппол Плюс" (страна-производитель Россия).

По данным на 10 ноября, в Минске против гриппа привито 40,2 % населения — за счет средств республиканского и местного бюджетов и за личные средства граждан и юридических лиц.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снискавшая у белорусов в прошлые годы популярность французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" поступит в столичные учреждения здравоохранения в последнюю...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На одну вакансию сейчас претендуют четыре работника». Кому светит хорошая зарплата в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика