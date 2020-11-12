|
Французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" появится в Минске в конце ноября
Источник материала: Партизан
Снискавшая у белорусов в прошлые годы популярность французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" поступит в столичные учреждения здравоохранения в последнюю неделю ноября, сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.
- Поставку этой вакцины осуществляет фармацевтическая компания СЗАО "Медвакс". Соответствующие заявки от учреждений здравоохранения мы принимаем до 13 ноября, а в учреждения здравоохранения она поступит после 23 ноября", - пояснила она. Слова Ермака
Ермак рассказала, что по состоянию на 12 ноября заявленное количество вакцин составило около 3 тыс. доз.
Вакциной "Ваксигрипп Тетра" прививают платно. Бесплатно же у минчан есть возможность сделать прививку против гриппа вакциной "Гриппол Плюс" (страна-производитель Россия).
По данным на 10 ноября, в Минске против гриппа привито 40,2 % населения — за счет средств республиканского и местного бюджетов и за личные средства граждан и юридических лиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снискавшая у белорусов в прошлые годы популярность французская вакцина от гриппа "Ваксигрипп Тетра" поступит в столичные учреждения здравоохранения в последнюю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)