Диалоговые площадки: в Беларуси обсуждают поправки в Конституцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки . Сегодня в беседе приняли участие мэр Минска, депутаты, преподаватели и студенты. Они обсудили поправки в Конституцию, передает «МИР 24».

Кроме того, активисты предложили создать молодежный центр, который будет координировать вопросы и проблемы подрастающего поколения. Например, помощь при строительстве жилья молодым семьям и отсрочку от службы в армии.

«Это и выделение земельных наделов для молодых семей для того, чтобы они строили свои дома, и выделение социальных кредитов на постройку своего жилья. Это и вопросы, касающиеся призыва молодых людей. Потому что сейчас эта система должна быть доработана», – рассказал участник диалоговой площадки Егор Подоляк.

Диалоговые площадки работают по всей Беларуси. Здесь каждый может высказать свое предложение о правках в Конституцию страны.