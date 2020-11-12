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Диалоговые площадки: в Беларуси обсуждают поправки в Конституцию

12.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки. Сегодня в беседе приняли участие мэр Минска, депутаты, преподаватели и студенты. Они обсудили поправки в Конституцию, передает «МИР 24».

Кроме того, активисты предложили создать молодежный центр, который будет координировать вопросы и проблемы подрастающего поколения. Например, помощь при строительстве жилья молодым семьям и отсрочку от службы в армии.

«Это и выделение земельных наделов для молодых семей для того, чтобы они строили свои дома, и выделение социальных кредитов на постройку своего жилья. Это и вопросы, касающиеся призыва молодых людей. Потому что сейчас эта система должна быть доработана», – рассказал участник диалоговой площадки Егор Подоляк.

Диалоговые площадки работают по всей Беларуси. Здесь каждый может высказать свое предложение о правках в Конституцию страны.



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Теги: Минск
 
 
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Диалоговые площадки работают по всей республике. Здесь каждый может высказать свое мнение и внести предложение.
 
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