Безопасная торговля: на белорусских рынках усилены меры профилактики COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусских рынках усилены антиковидные меры. За их нарушение продавцам грозят даже увольнением. Как обеспечивают безопасность на главном рынке столицы –Комаровском, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

Санитайзеры на каждом шагу. Больше 60 на всей территории рынка. И это только для покупателей. У продавцов свои антисептики. И обязательный «набор»: маска и перчатки. За соблюдением санитарных мер внимательно следит администрация.

«Если категорически нас не слышат и нарушают данные требования санитарной гигиены, то составляется акт по нарушению. Первоначально выносится предупреждение руководителю данного продавца. В случае систематических нарушений с таким арендатором мы будем расторгать договора аренды торговых мест», – сообщила начальник службы организации рыночной торговли Анжела Баранович.

Продавец Сусанна Томащук весь день работает в маске. Признается: тяжело. Но безопасность превыше всего. Из-за COVID-19 многие продавцы сократили рабочий день. А прилавки и витрины обрабатывают через каждые три-четыре часа. «Руки моем постоянно и мылом, и антисептиком. Перчатки меняем, маски меняем. Маску лично я сменяю в день три раза», – рассказала Тимащук.

Золотое правило для покупателей – маски и социальное дистанцирование. Об этом на рынке напоминают многочисленные объявления. Их дублируют и по громкой связи. На полу – специальная разметка.

Сами продавцы отмечают: в этот период покупателей стало меньше. Но вот носить защитные маски хотят далеко не все. Это можно заметить, прогулявшись буквально пару минут по рынку. Но уже с сегодняшнего дня ситуация должна измениться: в Минске ввели масочный режим. Правда, штрафы за его несоблюдение пока не предусмотрены. Поэтому вся надежда, по-прежнему, на сознательность покупателей.