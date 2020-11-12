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Высказывания священника Вячеслава Борка в блоге на YouTube СК намерен подвергнуть лингвистической экспертизе

12.11.2020 21:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В районный отдел Следственного комитета в Россонах (Витебская область) 12 ноября был вызван в качестве свидетеля католический священник Вячеслав Борок.

Высказывания священника Вячеслава Борка в блоге на YouTube СК намерен подвергнуть лингвистической экспертизе
Вячеслав Борок. Фото: katolik.life.

Борок ведет свои блоги на YouTube, Facebook и Instagram. Последнее время он высказывался на актуальные темы — о насилии со стороны милиции в Беларуси, природе агрессии, отношении католической церкви к разным идеологиям.

«Следователя интересовали мои высказывания в блоге, размещение в Instagram труда Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». Он сказал, что я вызван как свидетель по делу, которого пока нет. Следователь назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям», — рассказал священник БелаПАН.

В СК Борок дал письменные пояснения, где указал, что это «хлопотное дельце — вести YouTube в Беларуси и проповедовать». Он также пояснил, что «инструкций из Варшавы на развал страны» он не получал, а интернетом пользуется, потому что так советовал папа Франциск — «лучший папа, по мнению одного эксперта, который видел много пап» (имеются в виду высказывания Александра Лукашенко. — БелаПАН.).

Священник также указал, что фашизм и коммунизм были осуждены энцикликами папы Пия XII как ложные учения, поэтому он, Вячеслав Борок, выступает против этих идеологий.

 
 
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В районный отдел Следственного комитета в Россонах (Витебская область) 12 ноября был вызван в качестве свидетеля католический священник Вячеслав Борок.
 
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