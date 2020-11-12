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Культовый минский бар объявил о своем закрытии
Источник материала: Tut.by
В Минске закрывается бар «Хулиган». Информация об этом появилась в Instagram заведения.
«Ребят, мы всё. 3.782.880 минут наших с вами любовных отношений. Простите, что по-английски. Мы столького вместе добились. Любите свой город», —
Бар открылся на Октябрьской в 2013 году.
Сегодня также о закрытии своих проектов сообщил ресторатор Владислав Луневич: в воскресенье, 15 ноября,
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