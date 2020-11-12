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Культовый минский бар объявил о своем закрытии

12.11.2020 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске закрывается бар «Хулиган». Информация об этом появилась в Instagram заведения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Хулиган (@huligan.bar) 12 Ноя 2020 в 7:53 PST

«Ребят, мы всё. 3.782.880 минут наших с вами любовных отношений. Простите, что по-английски. Мы столького вместе добились. Любите свой город», — говорится в посте.

Бар открылся на Октябрьской в 2013 году.

Сегодня также о закрытии своих проектов сообщил ресторатор Владислав Луневич: в воскресенье, 15 ноября, закрываются Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be, BakeZavod.

 
Теги: Минск
 
 
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