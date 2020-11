Культовый минский бар объявил о своем закрытии

Источник материала: Tut.by

В Минске закрывается бар «Хулиган». Информация об этом появилась в Instagram заведения.

«Ребят, мы всё. 3.782.880 минут наших с вами любовных отношений. Простите, что по-английски. Мы столького вместе добились. Любите свой город», — говорится в посте .

Бар открылся на Октябрьской в 2013 году.

Сегодня также о закрытии своих проектов сообщил ресторатор Владислав Луневич: в воскресенье, 15 ноября, закрываются Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be, BakeZavod.