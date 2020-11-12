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США призвали власти Беларуси прекратить эскалацию насилия и освободить задержанных мирных демонстрантов

12.11.2020 22:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США призвали власти Беларуси прекратить эскалацию насилия и освободить задержанных мирных демонстрантов

По информации БелаПАН, текст заявления распространила 12 ноября пресс-служба Госдепартамента.

«США осуждают продолжающееся нахождение под стражей политических заключенных в Беларуси, — сказал Помпео. — В настоящее время более 100 политических заключенных содержатся под стражей за осуществление своих прав и основных свобод путем мирного участия в акциях протеста, призывов к свободным и справедливым выборам и призывов к национальному диалогу для прекращения продолжающегося кризиса».

Как отметил госсекретарь США, политзаключенные подвергались «суровым и опасным для жизни условиям содержания под стражей, включая заслуживающие доверия сообщения о пытках».

«Они входят в число тех тысяч лиц, которые были подвергнуты несправедливым задержаниям с начала репрессий, — сказал Помпео. — Соединенные Штаты поддерживают тех, кто задержан или пропал без вести, тех, кто был убит, и тех, кто продолжает мирно отстаивать свое право выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах».

«Мы вновь призываем белорусские власти немедленно прекратить эскалацию насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политзаключенных и других мирных демонстрантов, которые были задержаны, а также вступить в конструктивный диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом», — подчеркнул госсекретарь США.

 
 
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Политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
 
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