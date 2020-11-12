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Латушко: Роман Бондаренко останется в наших сердцах как человек свободный, гордый и отважный

12.11.2020 22:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Павел Латушко отреагировал на смерть Романа Бондаренко, которого задержали силовики на минувшей ночью на «Площади Перемен» в Минске.

Латушко: Роман Бондаренко останется в наших сердцах как человек свободный, гордый и отважный

«Мне сложно выразить словами боль от произошедшего и презрение к участникам очередного преступления против людей.

Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Романа. Это невероятно горькая потеря, и вся страна скорбит с вами», -- пишет политик в своем телеграм-канале.

По его словам, Роман стал новой жертвой режима, и это чудовищная трагедия -- ведь диктатура неизбежно падет, а жизнь молодого прекрасного парня уже не вернуть.

«Уверен, сегодня всех переполняет гнев и возмущение тем, как один человек ради удержания власти проливает кровь безоружных людей и пачкает этими преступлениями всех своих «красавцев», -- отмечает Латушко.

Роман Бондаренко навсегда останется в наших сердцах как человек свободный, гордый, истинный и отважный. Именно таких стремится уничтожить власть. Но именно такие люди ее и свергнут, уверен член президиума КС.
 

 


«Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы добиться наказания всех виновных, чтобы добиться наказания виновных в нашей стране и создать механизм для их международного уголовного преследования. Никто не уйдет от ответственности за прерванные жизни, за покалеченных людей, за боль и слезы белорусов, которые каждый день борются за свою свободу», -- заверил Павел Латушко.

Он призвал завтра, 13 ноября, в 12:00 почтить память Романа Бондаренко минутой молчания всей страной: «На одну минуту, остановить машины и подать сигнал, встать из-за стола в офисе, из-за станка в цеху, оторваться от телевизора, и просто встать, помолчать минуту и почтить память убитого».

 
Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко отреагировал на смерть Романа Бондаренко, которого задержали силовики на минувшей ночью на «Площади...
 
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