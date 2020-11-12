Фотофакт. Сотни людей собрались на «Площади Перемен» в Минске почтить память Романа Бондаренко

На «Площади Перемен» в районе улицы Чевякова в Минске сотни людей собрались почтить память Романа Бондаренко.

















31-летний минчанин умер, не приходя в сознание, после того как был задержан силовиками в штатском и доставлен в Центральное РУВД Минска. Оттуда в бессознательном состоянии его доставили в реанимацию больницы скорой помощи.

Усилия врачей не увенчались успехом – в 20:00 мужчина скончался.

Пришедшие на «Площадь Перемен», вблизи которой жил Роман Бондаренко, вспоминали его и зажигали свечи и лампады.