Один из минских дворовых чатов перешел под контроль неизвестных

Источник материала: Tut.by

Примерно в 22.30 один из минских дворовых чатов « Брилевичи 97% » перешел под контроль неизвестных. Пока нет информации, был ли он взломан либо некто получил к нему доступ.



Скриншот чата «Брилевичи 97%»

В 22.32 в чате стали появляться репосты из провластных Telegram-каналов, таких как «Желтые сливы». Также была обновлена аватарка — на фото поставили государственный красно-зеленый флаг.

Напомним, что не так давно, 10 ноября, два других минских дворовых чата и один канал были взломаны — в них тоже появились репосты подобного характера, а аватарки были изменены на государственный герб и флаг. И сегодня, 12 ноября, неизвестные получили доступ к Telegram-каналу @MikolaDziadok, который вел Николай Дедок — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов. Позже стало известно, что Николай задержан.

Канал OPERATORS. bel напоминает — посмотреть советы от tginfo, как защитить свой аккаунт в Telegram, можно здесь . Также, отмечает автор, будет нелишним, если администраторы каналов, которые могут привлечь к себе внимание, передадут владение чатами/каналами своим друзьям, живущим за рубежом.