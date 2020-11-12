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Один из минских дворовых чатов перешел под контроль неизвестных
Источник материала: Tut.by
Примерно в 22.30 один из минских дворовых чатов «
В 22.32 в чате стали появляться репосты из провластных Telegram-каналов, таких как «Желтые сливы». Также была обновлена аватарка — на фото поставили государственный красно-зеленый флаг.
Напомним, что не так давно, 10 ноября, два других минских дворовых чата и один канал
Канал OPERATORS. bel напоминает — посмотреть советы от tginfo, как защитить свой аккаунт в Telegram, можно
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На аватарку поставили государственный красно-зеленый флаг.
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