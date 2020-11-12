«Наш герой». Со всего города к «Площади Перемен» стекаются люди. Сотни беларусов прощаются с убитым Романом Бондаренко

Источник материала: KYKY

Сегодня, 12 ноября, в реанимации БСМП умер 31-летний художник Роман Бондаренко, не возвращаясь в сознание из комы. В больницу он поступил минувшей ночью, в критическом состоянии, с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами.

Роману сделали операцию, она длилась несколько часов. Парню требовалась еще одна операция, но медики опасались ее проводить, полагая, что пациент ее не переживет. Врачи давали пессимистичные прогнозы насчет судьбы Романа: говорили, шанс выжить — один из тысячи. Перед смертью Бондаренко стало хуже, у него сильно поднялась температура.

В БСМП молодой человек попал из Центрального РУВД, а туда — с «Площади Перемен». Недалеко от своего дома он вступил в словесную перепалку с неизвестными, которые пытались сорвать БЧБ-ленточки, что привело к грубому задержанию Романа. Минчанина избили на самой «Площади» и, судя по всему, продолжали зверски избивать в отделении милиции, где задержанного продержали пару часов. По другой (неподтвержденной) информации, смертельные травмы Роману нанесли до приезда в РУВД.

В МВД заявили, что в конфликте с Бондаренко участвовали «неравнодушные граждане», а милиция явилась на место драки позднее — и именно она, мол, и вызвала скорую помощь. При этом в своем сообщении пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова совсем забыла указать, что мужчину госпитализировали из отдела. Впрочем, очевидцы потасовки на «Площади Перемен» назвали версию МВД наглой ложью.

Этим вечером к «Площади Перемен» сотни людей стекаются со всего Минска. Они полностью заполнили двор, скорбят, плачут, негромко поют, возлагают цветы и скандируют лозунги вроде «Мы остановим этот фашизм!», «Рома — наш герой!» и «Не забудем, не простим!» Те, кто не может прийти, потому что, к примеру, живет не в Минске, зажигают свечи у себя дома. KYKY показывает, как беларусы чтят память погибшего, — и выражает глубочайшие соболезнования семье, знакомым, друзьям и близким Романа. Мы не сомневаемся, что виновные понесут наказание.

Обложка: «Свобода».