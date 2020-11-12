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Светлана Тихановская призвала почтить имя Романа Бондаренко цепочками памяти

13.11.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила соболезнование родным умершего после жестокого избиения силовиками Романа Бондаренко.

Светлана Тихановская призвала почтить имя Романа Бондаренко цепочками памяти

«Роман Бондаренко был убит пособниками режима. Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек, -- написала политик в своем телеграм-канале. -- Как и миллионы беларусов, я соболезную семье Романа. Мы не простим этого убийства. Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными».

«Нет ничего бесчеловечнее, чем террор против собственного народа, -- уверена Тихановская -- Мы не можем вернуть жизнь Романа Бондаренко, но мы можем почтить его имя минутой молчания и цепями памяти завтра в 12 часов в каждом районе каждого города. Давайте сделаем это ради человека, которого убили за то, что он хотел жить в свободной стране».

Роман Бондаренко жил на улице Червякова в Минске, недалеко от «Площади Перемен».

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила соболезнование родным умершего после жестокого избиения силовиками Романа Бондаренко.
 
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