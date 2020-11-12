Помпео призывает власти Беларуси освободить политзаключенных

Источник материала: АФН

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг выступил с критикой властей Беларуси за то, что они продолжают удерживать под стражей более 100 политзаключенных.

"США осуждает продолжающееся задержание политических заключенных в Беларуси. Более 100 политических заключенных сейчас находятся под стражей за осуществление прав человека и фундаментальных свобод путем мирного участия в протестах, призывов к свободным и честным выборам и отстаивания национального диалога с целью положить конец нынешнему кризису", - приводятся слова Помпео в пресс-релизе госдепа, передает Интерфакс.

Он напомнил, что эти лица - среди тысяч других жителей Беларуси, которые столкнулись с "неправомерными задержаниями" в ходе попыток властей подавить протесты.

Также Помпео вновь призвал власти Беларуси снизить напряженность, прекратив использовать насилие против протестующих, отпустить всех политических заключенных и протестовавших и вступить в диалог с Координационным советом белорусской оппозиции.

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.