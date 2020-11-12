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Светлана Тихановская выразила соболезнования родным Романа Бондаренко

13.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Роман Бондаренко, на которого напали на Площади перемен в Минске только лишь за то, что он посмел сказать слово неопознанным гражданским лицам, приехавшим в его дом со своими порядками под охраной омона, скончался в больнице.

До автозака Роман дошел сам. Поэтому все очень четко понимают, что с ним делали по дороге и в самом Центральном РУВД, откуда он и попал в реанимацию.

Светлана Тихановская выразила соболезнования родным Романа Бондаренко.

«Роман Бондаренко был убит пособниками режима. Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек. Как и миллионы беларусов, я соболезную семье Романа», _ написала Тихановская в своем телеграм-канале.

«Мы не простим этого убийства. Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными».

 
Теги: Минск
 
 
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Роман Бондаренко, на которого напали на Площади перемен в Минске только лишь за то, что он посмел сказать слово неопознанным гражданским лицам, приехавшим в его дом...
 
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