Майк Помпео сделал очередное заявление по ситуации в Беларуси

сайте Госдепартамента США. Текст обращения появился на





Помпео напомнил, что в Беларуси насчитывается более 100 политзаключенных. Эти люди попали под арест за требование своих прав и свобод, за участие в мирных протестах.





"Эти политические заключенные подвергались жестоким условиям содержания под угрозой жизни, в том числе, по надежным сообщениям, и пыткам. Они входят в число тысяч людей, которых несправедливо задерживали с начала жестоких репрессий. Соединенные Штаты поддерживают тех, кто остается задержанным либо считается пропавшим без вести, кто был убит и тех, кто продолжает мирно отстаивать свое право выбирать лидеров на свободных и честных выборах", — подчеркнул госсекретарь США.





От имени Соединенных Штатов он в очередной раз обратился к официальному Минску с призывом немедленно прекратить эскалацию насилия против мирных демонстрантов и освободить всех политзаключенных и других задержанных мирных демонстрантов.





Помпео предложил белорусским властям начать диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом (перевод Еврорадио).



