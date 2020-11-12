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Российские миротворцы вошли в Степанакерт
13.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Миротворческий батальон РФ вошел в Степанакерт, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Россиии генерал-майор Игорь Конашенков.
© Sputnik / Илья Питалев
"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт", – говорится в сообщении.
Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре уже развернуты десять наблюдательных постов.
В четверг 12 ноября
Согласно указу президента Владимира Путина, миротворцы будут находиться в регионе пять лет с автоматическим продлением этого срока, если за полгода до его истечения Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.
Перемирие
На текущей неделе Азербайджан, Армения и Россия
Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.
Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже
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Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре уже развернуты десять наблюдательных постов.
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