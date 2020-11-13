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Вкусно и просто. Яблоки, запеченные с медом и корицей

13.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Яблоки, запеченные с медом и корицей

Фото: img-global.cpcdn.com

Ингредиенты

Яблоки 600 г
Грецкие орехи 30 г
Мед 50 г
Корица 2 г
Изюм 30 г

У яблока срезаем верхушку, которая затем нам потребуется в качестве крышки и чтобы начинка яблока при запекании не подгорела. Сердцевину яблока вынимаем при помощи ножа и ложки. Полученную мякоть очищаем от семечек и нарезаем кубиками В отдельной миске смешиваем грецкие орехи, мёд, изюм, корицу и нарезанную мякоть яблока.

Полученную массу кладем в яблоко, закрываем срезанной верхушкой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Готовые яблоки можно присыпать сахарной пудрой и украсить листочком мяты. Приятного аппетита!

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Советуем приготовить ароматный, вкусный, полезный и легкий десерт из яблок. Яблоки в процессе запекания хорошо пропитываются медом и корицей.
 
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