Вкусно и просто. Яблоки, запеченные с медом и корицей

Ингредиенты
|Яблоки
|600 г
|Грецкие орехи
|30 г
|Мед
|50 г
|Корица
|2 г
|Изюм
|30 г
У яблока срезаем верхушку, которая затем нам потребуется в качестве крышки и чтобы начинка яблока при запекании не подгорела. Сердцевину яблока вынимаем при помощи ножа и ложки. Полученную мякоть очищаем от семечек и нарезаем кубиками В отдельной миске смешиваем грецкие орехи, мёд, изюм, корицу и нарезанную мякоть яблока.
Полученную массу кладем в яблоко, закрываем срезанной верхушкой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Готовые яблоки можно присыпать сахарной пудрой и украсить листочком мяты. Приятного аппетита!