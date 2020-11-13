Вкусно и просто. Яблоки, запеченные с медом и корицей

Ингредиенты

Яблоки 600 г Грецкие орехи 30 г Мед 50 г Корица 2 г Изюм 30 г

У яблока срезаем верхушку, которая затем нам потребуется в качестве крышки и чтобы начинка яблока при запекании не подгорела. Сердцевину яблока вынимаем при помощи ножа и ложки. Полученную мякоть очищаем от семечек и нарезаем кубиками В отдельной миске смешиваем грецкие орехи, мёд, изюм, корицу и нарезанную мякоть яблока.

Полученную массу кладем в яблоко, закрываем срезанной верхушкой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Готовые яблоки можно присыпать сахарной пудрой и украсить листочком мяты. Приятного аппетита!