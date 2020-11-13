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На высоте птичьего полета. Посмотрите на квартиры в Минске на 25-м этаже и выше

13.11.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы показывали минские квартиры, из окон которых открывается живописный Минске с видом на водоем">вид на водоем. В сегодняшней подборке — квартиры с не менее захватывающими видами. Потому что все они расположены на 25-м этаже и выше.

Двухкомнатная квартира на 25-м этаже в доме по ул. Рафиева

Апартаменты стоят 97 тысяч долларов, квадратный метр — 1777 долларов. Квартира расположена на последнем этаже 25-этажного каркасно-блочного дома 2013 года постройки. Общая ее площадь — 54,6 кв. м, кухня занимает 10,5 «квадрата». Высота потолков — 2,73 м. Застекленная лоджия с панорамным остеклением может использоваться как зона отдыха.

В квартире сделан хороший современный ремонт. На полу уложена итальянская плитка, паркетная доска из дуба и американского ореха. Стены окрашены и оклеены обоями. Кухня — полностью оборудована, вся техника входит в стоимость апартаментов.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира на 25-м этаже в доме по ул. Скрыганова

Эта квартира тоже расположена на последнем этаже 25-этажного дома — в небезызвестном «Каскаде». За нее просят 105 тысяч долларов, квадратный метр оценивают в 2096 долларов. Общая площадь апартаментов — 50,1 кв. м, а кухни — целых 17,1 кв.м. Дом — каркасно-блочный, построен в 2011 году.

Любопытно, что в квартире нет балкона и панорамного остекления, любоваться городом здесь можно из обычных окон. Еще из особенностей планировки: совмещенный санузел, наличие гардеробной комнаты и спальня, которую отделили от остального пространства перегородкой и занавесками.

В объявлении сказано: «дизайн-проект квартиры — призер архитектурных и дизайнерских конкурсов в Москве и Минске. Разработан архитектором, создавшим дизайн салона автомобилей Bentley».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира на 25-м этаже в доме по ул. Налибокской

Квартиру продают за 109 тысяч долларов, квадратный метр оценивают в 1465 долларов. Ее общая площадь — 74,4 кв. м, кухня занимает 11 «квадратов». Квартира расположена в монолитном 25-этажном доме 2015 года постройки.

В апартаментах — раздельный санузел, две застекленные лоджии с панорамным остеклением. В объявлении говорится, что из окон открывается вид на Минское море и Национальную библиотеку.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира на 25-м этаже в доме по ул. Ильянской

Квартира выставлена на продажу за 135 тысяч долларов, квадратный метр стоит 2033 доллара. Ее общая площадь — 66,4 «квадрата», кухня — 11,7 кв. м. Квартира находится в 25-этажном каркасно-блочном доме 2018 года постройки.

На кухне и в гостиной — окна в пол и застекленная лоджия с панорамным остеклением. Санузел — раздельный. Еще один плюс планировки — большая гардеробная.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Двухуровневая четырехкомнатная квартира на 25-м этаже в доме по пр. Дзержинского

Квартира стоит 305 тысяч долларов, квадратный метр — 1773 доллара. Ее общая площадь — 172 кв. м, кухня занимает 16 «квадратов». Квартира расположена в 25-этажном каркасно-блочном доме 2015 года постройки.

В апартаментах есть застекленная лоджия с панорамным остеклением. Во многих комнатах — французские окна.

В объявлении красочно описали квартиру: «Роскошь, которая граничит с изысканностью… Неимоверное сочетание объемной палитры чувств и эмоций… Красота, которая не подается никакому словесному описанию… Волшебство? И да и нет…». «Эмоции, которые возникают внутри этой сокровенной квартиры не передать… Гармония настоящего счастья и, даже больше скажу, сладкого „кайфа“ от того, что эта квартира стала Вашей. Дизайн, который в двух словах звучит как — „ничего лишнего“. Легкое головокружение Вы испытываете только от того, сколько простора в этой квартире».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира на 28-м этаже в доме по ул. Кальварийской

За апартаменты просят 349 тысяч долларов, квадратный метр оценивают в 3490 долларов. Квартира расположена в каркасно-блочном 32-этажном доме ЖК «Парус», построенном в 2015 году.

Общая площадь квартиры — 100 кв. м, кухни — 18 кв. м. В квартире — огромные окна на всю стену и лоджия с панорамным остеклением. Квартира также отличается отличным ремонтом, современной отделкой и интересным дизайном интерьера.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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