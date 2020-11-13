Новые рекорды ставок по «длинным» депозитам в рублях. Как банки привлекают вкладчиков

Источник материала: Tut.by

За последний месяц увеличились ставки по каждому второму рублевому второму вкладу. Неделю назад мы изучили, какие условия предлагают банки на самый короткий срок. Сегодня FINANCE.TUT.BY узнал, что обещают банки вкладчикам, которые готовы принести рубли надолго.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 12 ноября.

Безотзывные вклады на 6 месяцев

Диапазон процентных ставок по 7 лучшим вкладам составил 14,5−16,2%. Новый лидер в категории безотзывных вкладов на полгода — БПС-Сбербанк . За месяц ставка по вкладу на срок от 183 дней выросла на 3,5 п.п. В других банках изменения составили от +1,05 п.п. до +2 п.п. Отметим, чтобы открыть депозит в этом банке, необходимо иметь банковскую карту в валюте вклада. Если такой карты нет, ее можно оформить за 0,03 BYN.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 15,2% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да Банк Решение,

Online-решение 15,5% (фиксированная), +1,05 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 16,2% (СР+8,45%), +3,5 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 14,91% (СР+7,16%), +2 п. п; 185 дней; от 50 BYN; нет; да, дважды в месяц при оформлении онлайн Беларусбанк,

Классик Весенний 14,51% (СКО+5,76%) онлайн и 14,5% (СКО+5,75%) оффлайн, без изменений; 195 дней; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 14,5% (СКО+5,75%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Альфа Банк,

Альфа-Вклад 14,5% (фиксированная), +2 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 15,2% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да Банк Решение,

Online-решение 15,5% (фиксированная), +1,05 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 16,2% (СР+8,45%), +3,5 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 14,91% (СР+7,16%), +2 п. п; 185 дней; от 50 BYN; нет; да, дважды в месяц при оформлении онлайн Беларусбанк,

Классик Весенний 14,51% (СКО+5,76%) онлайн и 14,5% (СКО+5,75%) оффлайн, без изменений; 195 дней; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 14,5% (СКО+5,75%), без изменений; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Альфа Банк,

Альфа-Вклад 14,5% (фиксированная), +2 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Минимальная доходность по вкладам в этой категории стартует с 11% годовых.

Отзывные вклады на 6 месяцев

По сравнению с прошлым месяцем, вклады на полгода с возможностью отзыва стали доходнее на 0,9−4 п.п. Процентные ставки достигли 13−15,65% годовых. Самую высокую ставку предлагает БПС-Сбербанк . В этом же банке отмечен самый высокий прирост доходности. Как и в случае с безотзывным вкладом, для открытия депозита необходима карта банка.

Если сравнить условия вкладов на 6 месяцев с возможностью отзыва и без, то отметим, что все отзывные вклады из обзора можно пополнять в течение первых 4−5 месяцев. По безотзывным альтернативам такая возможность есть только у половины предложений.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БПС-Сбербанк,

Сохраняй 15,65% (СР+7,9), + 4 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад 13,5% (фиксированная), +3,5 п. п; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), +0,9 п. п; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БПС-Сбербанк,

Сохраняй 15,65% (СР+7,9), + 4 п. п; 183 — 365 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад 13,5% (фиксированная), +3,5 п. п; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), +0,9 п. п; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн

Процентные ставки в этой категории стартуют с 6,11%.

Безотзывные вклады от 12 месяцев

В октябре лучшие ставки по вкладам на год составляли 15−17% годовых. Сегодня самые высокие ставки 16−18,1%. Процентные ставки изменялись в диапазоне от -1 п. п в РРБ-Банке до +4,6 п.п. в БПС-Сбербанке . Самые высокие ставки на год — в Банке Решение (18,2%) и в БПС-Сбербанке (18,1%).

Первоначальный взнос для открытия вклада значительно отличается в разных банках. Например, в Банке Решение и РРБ-Банке минимальная сумма не предусмотрена, в БПС-Сбербанке на вклад необходимо внести не менее 50 рублей. А в Технобанке и БТА Банке сумма вклада должна быть не менее 500 и 1000 рублей соответственно.

По вкладу БТА Банка «Я реален» предусмотрена ежедневная капитализация: каждый день начисленные проценты присоединяются к сумме вклада и «генерируют» новые проценты. Обычно по вкладам капитализация процентов происходит ежемесячно, реже — 2 раза в месяц. К слову, в БТА Банке есть альтернативный вариант по 16,3% с минимальной суммой 100 рублей и ежемесячной капитализацией.

Об условиях безотзывный вкладов на год — в таблице.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 16% (фиксированная), -1 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 18,1% (СР+10,35), +4,6 п. п; 366 — 1000 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Банк Решение,

Online-решение 18,2% (фиксированная), +1,4 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я реален 16,3% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная, без изменений); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 16% (фиксированная), -1 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 18,1% (СР+10,35), +4,6 п. п; 366 — 1000 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да Банк Решение,

Online-решение 18,2% (фиксированная), +1,4 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я реален 16,3% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная, без изменений); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет

В других банках вклады на год принесут от 12,05%.

Отзывные вклады от 12 месяцев

В этой категории отмечены как взлеты, так и падения. Например, РРБ-Банк снизил ставку по вкладу на 2 п.п., БПС-Сбербанк и Банк Решение , наоборот, увеличили на 5,65 п.п. и 1,2 п.п. соответственно.

Пять лучших вкладов имеют доходности от 15 до 17,5% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), -2 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 17,5% (СР+9,75), + 5,65 п. п; 366 — 1000 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 17,2% (фиксированная), +1,2 п.п.; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), -2 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 17,5% (СР+9,75), + 5,65 п. п; 366 — 1000 дней; от 50 BYN; да, кроме последних 35 дней не менее 20 BYN; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 17,2% (фиксированная), +1,2 п.п.; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет

Минимальная ставка по вкладам в этой категории — 6% годовых.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Вклады сроком более 12 месяцев освобождены от уплаты налога.