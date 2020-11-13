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Пять ультрасвежих сериалов, которые нравятся вообще всем
Источник материала: Tut.by
Если от белорусских новостей хочется сбежать в уютный мирок хороших сериалов, вы по адресу. AFISHA.TUT.BY отвечает на вопрос, что точно нужно посмотреть: собрали в одном месте пять свежих сериалов, которые высоко оценили тысячи зрителей, — оцените и вы.
«Ход королевы»
Страна: США
Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остается сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зеленые капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком, которого просит научить ее играть в шахматы, а по ночам, приняв зеленую капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет Бет удочерят, у нее начнется совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.
По описанию и не скажешь, что возрастной рейтинг ретродрамы о шахматах — «18+». А это так: от эпизода к эпизоду свежий мини-сериал от Netflix показывает путь умницы Бет от гениальности к помешательству. На нем будут и психотропы (те самые зеленые таблетки), и реки алкоголя, и томные взгляды со стороны мужского шахматного сообщества. Кинокритики, которые сериал уже видели, объясняют его популярность новизной темы, исключительным качеством сценария и дотошным вниманием к правилам игры в шахматы. Будем честны: не последнюю роль тут сыграли анимешные глаза и губки бантиком молодой актрисы Ани Тейлор-Джой (она в роли Бет).
«Зона комфорта»
Страна: Россия
Изворотливый владелец небольшой транспортной компании по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает его с домом, — это окно Skype, через которое и придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по Сети воспитываться отказываются…
Российские кинематографисты ретиво
«Отыграть назад»
Страна: США
Грейс — успешный терапевт из Нью-Йорка, у нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.
В тревожном детективе HBO главная роль досталась прекрасной Николь Кидман — и это уже весомая причина положить глаз на новинку. А вот для фанатов «Большой маленькой лжи» и «Птичьего короба» сериал к просмотру просто обязателен: у психологической драмы «Отыграть назад» точно те же создатели. Кстати, зовут героиню Кидман Грейс — такое же имя было у ее персонажа в триеровском «Догвилле». Думаем, это неслучайно: датский режиссер Сюзанна Бир наверняка как-то подмигнула в сериале своему соотечественнику.
«Аванпост»
Страна: Россия
На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно, в котором, возможно, все еще продолжается жизнь. То, что военные находят там, шокирует.
Создатели сериала «Эпидемия», снятого еще до пандемии в 2019-м, и представить себе не могли, что в этом году его накроет волна сверхпопулярности. В такой ситуации нужно было попытаться наскоро повторить его успех уже новым релизом. Им и стал постапокалиптический сериал «Аванпост», балансирующий на границе триллера, фантастики и боевика и щедро сдобренный компьютерными спецэффектами. Будет ли он таким же зрительским хитом, как «Эпидемия»? Судя по рейтингам, как раз к этому все и идет.
«Территория»
Страна: Россия
19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман.
Если вам близка эстетика заброшенных глубинок, которые живут своей жизнью, смотреть сериал надо. Он напомнит драму «Айка» и российский триллер «Мертвое озеро», который называют приветом американскому «Твин Пиксу». В кадре — глубокие колодцы, размашистые леса, святые места и странные ритуалы, и у всего этого определенно есть своя гипнотическая магия.
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Если от белорусских новостей хочется сбежать в уютный мирок хороших сериалов, вы по адресу. AFISHA.TUT.BY отвечает на вопрос, что точно нужно посмотреть: собрали в одном...
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