Пять ультрасвежих сериалов, которые нравятся вообще всем

Источник материала: Tut.by

Если от белорусских новостей хочется сбежать в уютный мирок хороших сериалов, вы по адресу. AFISHA.TUT.BY отвечает на вопрос, что точно нужно посмотреть: собрали в одном месте пять свежих сериалов, которые высоко оценили тысячи зрителей, — оцените и вы.

Для того чтобы определить самые популярные сериалы осени 2020 года, мы воспользовались рейтингом «КиноПоиска». В подборку вошли только те релизы, которые оценили больше тысячи человек.

«Ход королевы»

Страна: США

Режиссер: Скотт Фрэнк

Рейтинг на «КиноПоиске»: 8,6

Сколько займет просмотр: семь часов (в сезоне семь эпизодов)

Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остается сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зеленые капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком, которого просит научить ее играть в шахматы, а по ночам, приняв зеленую капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет Бет удочерят, у нее начнется совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.

По описанию и не скажешь, что возрастной рейтинг ретродрамы о шахматах — «18+». А это так: от эпизода к эпизоду свежий мини-сериал от Netflix показывает путь умницы Бет от гениальности к помешательству. На нем будут и психотропы (те самые зеленые таблетки), и реки алкоголя, и томные взгляды со стороны мужского шахматного сообщества. Кинокритики, которые сериал уже видели, объясняют его популярность новизной темы, исключительным качеством сценария и дотошным вниманием к правилам игры в шахматы. Будем честны: не последнюю роль тут сыграли анимешные глаза и губки бантиком молодой актрисы Ани Тейлор-Джой (она в роли Бет).

«Зона комфорта»

Страна: Россия

Режиссер: Михаил Шулаев

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8

Сколько займет просмотр: три часа (в сезоне семь эпизодов)

Изворотливый владелец небольшой транспортной компании по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает его с домом, — это окно Skype, через которое и придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по Сети воспитываться отказываются…

Российские кинематографисты ретиво подхватили тренд самоизоляционных сериалов, снятых по Skype или Zoom. Если многие из них остались незамеченными, то «Зона комфорта» как раз исключение. Зрителям понравилось следить, как Гарик Харламов заперт в четырех стенах — правда, не на две недели, а на 15 лет, не дома, а в тюрьме. В сериале много мата, так что детей убирайте подальше. А сами оставайтесь, если любите юмор в стиле Comedy Club и кино, снятое в духе современных решений.

«Отыграть назад»

Страна: США

Режиссер: Сюзанна Бир

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7

Сколько займет просмотр: пять часов (в сезоне шесть эпизодов, три из них уже вышли)

Грейс — успешный терапевт из Нью-Йорка, у нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

В тревожном детективе HBO главная роль досталась прекрасной Николь Кидман — и это уже весомая причина положить глаз на новинку. А вот для фанатов «Большой маленькой лжи» и «Птичьего короба» сериал к просмотру просто обязателен: у психологической драмы «Отыграть назад» точно те же создатели. Кстати, зовут героиню Кидман Грейс — такое же имя было у ее персонажа в триеровском «Догвилле». Думаем, это неслучайно: датский режиссер Сюзанна Бир наверняка как-то подмигнула в сериале своему соотечественнику.

«Аванпост»

Страна: Россия

Режиссер: Егор Баранов

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,3

Сколько займет просмотр: чуть больше шести часов (в сезоне восемь эпизодов, шесть из них уже вышли)

На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно, в котором, возможно, все еще продолжается жизнь. То, что военные находят там, шокирует.

Создатели сериала «Эпидемия», снятого еще до пандемии в 2019-м, и представить себе не могли, что в этом году его накроет волна сверхпопулярности. В такой ситуации нужно было попытаться наскоро повторить его успех уже новым релизом. Им и стал постапокалиптический сериал «Аванпост», балансирующий на границе триллера, фантастики и боевика и щедро сдобренный компьютерными спецэффектами. Будет ли он таким же зрительским хитом, как «Эпидемия»? Судя по рейтингам, как раз к этому все и идет.

«Территория»

Страна: Россия

Режиссер: Игорь Твердохлебов

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,0

Сколько займет просмотр: чуть меньше шести часов (в сезоне семь эпизодов)

19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман.

Если вам близка эстетика заброшенных глубинок, которые живут своей жизнью, смотреть сериал надо. Он напомнит драму «Айка» и российский триллер «Мертвое озеро», который называют приветом американскому «Твин Пиксу». В кадре — глубокие колодцы, размашистые леса, святые места и странные ритуалы, и у всего этого определенно есть своя гипнотическая магия.