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«Ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на МВД и тех, кто отдавал милиции приказ закрутить гайки»

13.11.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитный центр «Весна» требует возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных в смерти Романа Бондаренко, сообщается на сайте центра.

«Ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на МВД и тех, кто отдавал милиции приказ закрутить гайки»

Вечером 12 ноября стало известно, что в больнице скорой медицинской помощи скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого 11 ноября доставила скорая помощь из Центрального РУВД Минска.

«Очевидно, что ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на Министерстве внутренних дел и тех, кто отдавал милиции приказ «закрутить гайки». Власти провоцируют еще большую напряженность между ними и народом», — подчеркнул председатель центра «Весна» Алесь Беляцкий.

«Мы, правозащитники, требуем возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных. Хотя я понимаю, что Следственный комитет готов закрывать глаза на любой беспредел и насилие, совершенное силовиками. Но я верю, что ни одно преступление, совершенное против людей, не будет прощено. Я призываю людей не впадать в отчаяние и дальше отстаивать свои права человека. Ведь мы — не быдло!» — подчеркнул Беляцкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитный центр «Весна» требует возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных в смерти Романа Бондаренко, сообщается на сайте...
 
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