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После смерти Бондаренко глава МИД Латвии призвал ЕС к введению санкций против виновных

13.11.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский союз должен ввести дополнительные санкции против тех, кто совершает такие преступления, и они должны быть привлечены к ответственности в суде.

После смерти Бондаренко глава МИД Латвии призвал ЕС к введению санкций против виновных

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, реагируя на сообщение о смерти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

Ринкевичс выразил соболезнования семье и друзьям «молодого белоруса Романа Бондаренко», который был «жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко», сообщает БелаПАН.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере» заявил, что шокирован смертью Романа Бондаренко.

«Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Роману был всего 31 год. Поразительный цинизм, жестокость режима и грубое игнорирование стремления людей к переменам», — написал глава литовской дипломатии.

 
 
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Европейский союз должен ввести дополнительные санкции против тех, кто совершает такие преступления, и они должны быть привлечены к ответственности в суде.
 
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