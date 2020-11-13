Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?

Источник материала: Onliner Поскольку изолятор тоже считается элементом социальной инфраструктуры, его возведение продвигается с таким же скрипом, как и в случаях с больницами и детскими садами: достроить новое СИЗО не могут уже десять лет. Но финал не за горами: в ближайшие месяцы обещают сдать в эксплуатацию больницу для заключенных, а за ней — и все остальное. Планируется, что новый комплекс будет служить заменой Володарке, а Пищаловский замок наконец передадут городу. Попробовали разузнать подробности.

Где это и что это?

Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором — поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).







Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз.

Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й.

Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.

Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой. Больница смотрится брутально, но очень даже симпатично (если так, конечно, можно сказать о здании с решетками на окнах).













Такого объекта стране действительно не хватает: раньше заключенных лечили в больнице, на месте которой построили жилой комплекс «Каскад». С тех пор с помощью заключенным есть сложности.





Административный корпус выделяется ярко-голубым фасадом на фоне серых минималистичных декораций. Рядом стоит бледно-желтое общежитие для будущих работников.









Самая низкая готовность у здания СИЗО. Но стройка идет: работают башенные краны, на этажах снуют строители, ездят грузовики.



















Заказчиком этой стройки выступает Департамент исполнения наказаний МВД. Мы обратились в организацию с запросом, однако там ограничились совсем коротким комментарием: строительство идет согласно указу президента — вот и все.

Зачем городу «слон»?

Пищаловский замок был построен в начале XIX века на окраине Минска тех времен. Это место изначально предназначалось для содержания заключенных и почти 200 лет выполняло эту функцию. Но теперь, вероятно, пришло время для нового исторического витка.

Разговоры о переквалификации Володарки идут уже много лет. Урбанисты собирали архитектурные хакатоны, направляли запросы и предложения чиновникам, но конкретных ответов на многочисленные вопросы так никто и не получил.

Активисты пытались убедить власти прекратить использовать этот памятник ретроспективно-замковой архитектуры для содержания заключенных и открыть там музей или гостиницу, отдать под культурный центр или коворкинг, создать торгово-развлекательный центр или IT-пространство.

Эти варианты, как и многие другие, размещены на сайте «Минской урбанистической платформы». Тем не менее вдумчиво в Мингорисполкоме обсуждали только один вариант — с музеем. Но и с ним все оказалось не так просто.





Источник, знакомый с положением дел, рассказал Onliner, что обсуждения действительно велись, однако какого-то результата от них не было: для чиновников восстановление этого замка — еще одна головная боль.

— Вариант создания музея на базе замка действительно обсуждался, но все это несерьезно. Был какой-то проект, нарисованный на коленке, но он даже по площади не подходил, то есть экспозиция банально не вмещалась. Это значит, что нужно что-то пристраивать, что-то менять, а это все деньги. Кто будет достраивать Володарку! Это же смешно! К тому же это исторический памятник, что тоже накладывает массу ограничений.

Да и вообще — зачем городу такой «слон»? Передать его передадут, но будет ли что-то потом? Сомнительно, — поделился мыслями специалист.





До тех пор, пока заключенных не переведут в Колядичи, начать работу над этим проектом в любом случае невозможно: у архитекторов банально не хватает информации об особенностях этого здания, и получить ее пока крайне проблематично: объект режимный. К тому же после обрушения одной из башен в 2008 году замок законсервировали, чтобы потом заняться его восстановлением. Но в Мингорисполкоме уверяют: что-то из этого проекта все же может получиться.

Что-то все-таки будет? Спросили у главного архитектора

О том, что Володарка будет передана от МВД городским властям, объявлялось на официальном уровне. В администрации Московского района, на территории которого находится объект, говорят, что какие-либо обсуждения будут возможны только после того, как памятник будет передан на баланс Минска — пока же говорить о чем-то рано.

Подробнее о том, что происходит и будет происходить, мы попросили рассказать нового главного архитектора Минска Ольгу Верамей. Вот вопросы, которые мы направили Ольге Михайловне:

Когда будет достроен комплекс? На каком этапе стройка сейчас?

Пищаловский замок действительно планируют передать городу? Когда это произойдет?

Было довольно много инициатив и предложений по созданию новых объектов на базе замка — от музея до гостиницы. Какие-то из них рассматриваются всерьез? Может, перечислите наиболее интересные и реалистичные сценарии?

Возможно, планируется реконструкция замка и под эти нужды выделен бюджет?

Но оказалось, что на данный момент информации в Мингорисполкоме не так уж много. Для простоты восприятия мы убрали из цитат ссылки на постановления и законы.





— Вопрос передачи данного комплекса городу следует адресовать балансодержателю. Полагаем, это произойдет не ранее введения в эксплуатацию спецобъекта в Колядичах.

Рассматриваемый земельный участок расположен в общественной зоне, предназначенной для многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов международного, национального и регионального уровней с максимальной для городского ядра интенсивностью застройки. Проектных предложений по данной площадке на рассмотрение комитета не поступало.

Архитектурный комплекс зданий «Замок Пищалы» является объектом охраны историко-культурного наследия категории 2 — национального значения. Вопрос реконструкции, реставрации и приспособления данного комплекса будет рассматриваться с учетом регламентов, предусмотренных проектом зон охраны данной историко-культурной ценности. Планирование по данной площадке целесообразно после определения сроков переноса расположенного здесь учреждения и передачи комплекса городу, — ответила главный архитектор.

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