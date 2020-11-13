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Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?
Источник материала: Onliner
Поскольку изолятор тоже считается элементом социальной инфраструктуры, его возведение продвигается с таким же скрипом, как и в случаях с больницами и детскими садами: достроить новое СИЗО не могут уже десять лет. Но финал не за горами: в ближайшие месяцы обещают сдать в эксплуатацию больницу для заключенных, а за ней — и все остальное. Планируется, что новый комплекс будет служить заменой Володарке, а Пищаловский замок наконец передадут городу. Попробовали разузнать подробности.
Где это и что это?
Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором — поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).
Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз.
Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й.
Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.
Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой. Больница смотрится брутально, но очень даже симпатично (если так, конечно, можно сказать о здании с решетками на окнах).
Такого объекта стране действительно не хватает: раньше заключенных лечили в больнице, на месте которой построили жилой комплекс «Каскад». С тех пор с помощью заключенным есть сложности.
Административный корпус выделяется ярко-голубым фасадом на фоне серых минималистичных декораций. Рядом стоит бледно-желтое общежитие для будущих работников.
Самая низкая готовность у здания СИЗО. Но стройка идет: работают башенные краны, на этажах снуют строители, ездят грузовики.
Заказчиком этой стройки выступает Департамент исполнения наказаний МВД. Мы обратились в организацию с запросом, однако там ограничились совсем коротким комментарием: строительство идет согласно указу президента — вот и все.
Зачем городу «слон»?
Пищаловский замок был построен в начале XIX века на окраине Минска тех времен. Это место изначально предназначалось для содержания заключенных и почти 200 лет выполняло эту функцию. Но теперь, вероятно, пришло время для нового исторического витка.
Разговоры о переквалификации Володарки идут уже много лет. Урбанисты собирали архитектурные хакатоны, направляли запросы и предложения чиновникам, но конкретных ответов на многочисленные вопросы так никто и не получил.
Активисты пытались убедить власти прекратить использовать этот памятник ретроспективно-замковой архитектуры для содержания заключенных и открыть там музей или гостиницу, отдать под культурный центр или коворкинг, создать торгово-развлекательный центр или IT-пространство.
Эти варианты, как и многие другие,
Источник, знакомый с положением дел, рассказал Onliner, что обсуждения действительно велись, однако какого-то результата от них не было: для чиновников восстановление этого замка — еще одна головная боль.
— Вариант создания музея на базе замка действительно обсуждался, но все это несерьезно. Был какой-то проект, нарисованный на коленке, но он даже по площади не подходил, то есть экспозиция банально не вмещалась. Это значит, что нужно что-то пристраивать, что-то менять, а это все деньги. Кто будет достраивать Володарку! Это же смешно! К тому же это исторический памятник, что тоже накладывает массу ограничений.
Да и вообще — зачем городу такой «слон»? Передать его передадут, но будет ли что-то потом? Сомнительно, — поделился мыслями специалист.
До тех пор, пока заключенных не переведут в Колядичи, начать работу над этим проектом в любом случае невозможно: у архитекторов банально не хватает информации об особенностях этого здания, и получить ее пока крайне проблематично: объект режимный. К тому же после обрушения одной из башен в 2008 году замок законсервировали, чтобы потом заняться его восстановлением. Но в Мингорисполкоме уверяют: что-то из этого проекта все же может получиться.
Что-то все-таки будет? Спросили у главного архитектора
О том, что Володарка будет передана от МВД городским властям, объявлялось на официальном уровне. В администрации Московского района, на территории которого находится объект, говорят, что какие-либо обсуждения будут возможны только после того, как памятник будет передан на баланс Минска — пока же говорить о чем-то рано.
Подробнее о том, что происходит и будет происходить, мы попросили рассказать нового главного архитектора Минска Ольгу Верамей. Вот вопросы, которые мы направили Ольге Михайловне:
Но оказалось, что на данный момент информации в Мингорисполкоме не так уж много. Для простоты восприятия мы убрали из цитат ссылки на постановления и законы.
— Вопрос передачи данного комплекса городу следует адресовать балансодержателю. Полагаем, это произойдет не ранее введения в эксплуатацию спецобъекта в Колядичах.
Рассматриваемый земельный участок расположен в общественной зоне, предназначенной для многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов международного, национального и регионального уровней с максимальной для городского ядра интенсивностью застройки. Проектных предложений по данной площадке на рассмотрение комитета не поступало.
Архитектурный комплекс зданий «Замок Пищалы» является объектом охраны историко-культурного наследия категории 2 — национального значения. Вопрос реконструкции, реставрации и приспособления данного комплекса будет рассматриваться с учетом регламентов, предусмотренных проектом зон охраны данной историко-культурной ценности. Планирование по данной площадке целесообразно после определения сроков переноса расположенного здесь учреждения и передачи комплекса городу, — ответила главный архитектор.
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Поскольку изолятор тоже считается элементом социальной инфраструктуры, его возведение продвигается с таким же скрипом, как и в случаях с больницами и детскими...
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