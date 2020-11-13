ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?

13.11.2020 08:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Поскольку изолятор тоже считается элементом социальной инфраструктуры, его возведение продвигается с таким же скрипом, как и в случаях с больницами и детскими садами: достроить новое СИЗО не могут уже десять лет. Но финал не за горами: в ближайшие месяцы обещают сдать в эксплуатацию больницу для заключенных, а за ней — и все остальное. Планируется, что новый комплекс будет служить заменой Володарке, а Пищаловский замок наконец передадут городу. Попробовали разузнать подробности.

Где это и что это?

Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором — поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).



Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз.

Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й.

Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.

Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой. Больница смотрится брутально, но очень даже симпатично (если так, конечно, можно сказать о здании с решетками на окнах).

Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?



Такого объекта стране действительно не хватает: раньше заключенных лечили в больнице, на месте которой построили жилой комплекс «Каскад». С тех пор с помощью заключенным есть сложности.

Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?

Административный корпус выделяется ярко-голубым фасадом на фоне серых минималистичных декораций. Рядом стоит бледно-желтое общежитие для будущих работников.




Самая низкая готовность у здания СИЗО. Но стройка идет: работают башенные краны, на этажах снуют строители, ездят грузовики.








Заказчиком этой стройки выступает Департамент исполнения наказаний МВД. Мы обратились в организацию с запросом, однако там ограничились совсем коротким комментарием: строительство идет согласно указу президента — вот и все.

Зачем городу «слон»?

Пищаловский замок был построен в начале XIX века на окраине Минска тех времен. Это место изначально предназначалось для содержания заключенных и почти 200 лет выполняло эту функцию. Но теперь, вероятно, пришло время для нового исторического витка.

Разговоры о переквалификации Володарки идут уже много лет. Урбанисты собирали архитектурные хакатоны, направляли запросы и предложения чиновникам, но конкретных ответов на многочисленные вопросы так никто и не получил.

Активисты пытались убедить власти прекратить использовать этот памятник ретроспективно-замковой архитектуры для содержания заключенных и открыть там музей или гостиницу, отдать под культурный центр или коворкинг, создать торгово-развлекательный центр или IT-пространство.

Эти варианты, как и многие другие, размещены на сайте «Минской урбанистической платформы». Тем не менее вдумчиво в Мингорисполкоме обсуждали только один вариант — с музеем. Но и с ним все оказалось не так просто.

Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?

Источник, знакомый с положением дел, рассказал Onliner, что обсуждения действительно велись, однако какого-то результата от них не было: для чиновников восстановление этого замка — еще одна головная боль.

— Вариант создания музея на базе замка действительно обсуждался, но все это несерьезно. Был какой-то проект, нарисованный на коленке, но он даже по площади не подходил, то есть экспозиция банально не вмещалась. Это значит, что нужно что-то пристраивать, что-то менять, а это все деньги. Кто будет достраивать Володарку! Это же смешно! К тому же это исторический памятник, что тоже накладывает массу ограничений. 

Да и вообще — зачем городу такой «слон»? Передать его передадут, но будет ли что-то потом? Сомнительно, — поделился мыслями специалист.
Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?

До тех пор, пока заключенных не переведут в Колядичи, начать работу над этим проектом в любом случае невозможно: у архитекторов банально не хватает информации об особенностях этого здания, и получить ее пока крайне проблематично: объект режимный. К тому же после обрушения одной из башен в 2008 году замок законсервировали, чтобы потом заняться его восстановлением. Но в Мингорисполкоме уверяют: что-то из этого проекта все же может получиться.

Что-то все-таки будет? Спросили у главного архитектора

О том, что Володарка будет передана от МВД городским властям, объявлялось на официальном уровне. В администрации Московского района, на территории которого находится объект, говорят, что какие-либо обсуждения будут возможны только после того, как памятник будет передан на баланс Минска — пока же говорить о чем-то рано.

Подробнее о том, что происходит и будет происходить, мы попросили рассказать нового главного архитектора Минска Ольгу Верамей. Вот вопросы, которые мы направили Ольге Михайловне:

  • Когда будет достроен комплекс? На каком этапе стройка сейчас?
  • Пищаловский замок действительно планируют передать городу? Когда это произойдет?
  • Было довольно много инициатив и предложений по созданию новых объектов на базе замка — от музея до гостиницы. Какие-то из них рассматриваются всерьез? Может, перечислите наиболее интересные и реалистичные сценарии?
  • Возможно, планируется реконструкция замка и под эти нужды выделен бюджет?

Но оказалось, что на данный момент информации в Мингорисполкоме не так уж много. Для простоты восприятия мы убрали из цитат ссылки на постановления и законы.

Под Минском строят СИЗО, которое станет заменой Володарки. А что будет с Пищаловским замком?

 Вопрос передачи данного комплекса городу следует адресовать балансодержателю. Полагаем, это произойдет не ранее введения в эксплуатацию спецобъекта в Колядичах.

Рассматриваемый земельный участок расположен в общественной зоне, предназначенной для многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов международного, национального и регионального уровней с максимальной для городского ядра интенсивностью застройки. Проектных предложений по данной площадке на рассмотрение комитета не поступало.

Архитектурный комплекс зданий «Замок Пищалы» является объектом охраны историко-культурного наследия категории 2 — национального значения. Вопрос реконструкции, реставрации и приспособления данного комплекса будет рассматриваться с учетом регламентов, предусмотренных проектом зон охраны данной историко-культурной ценности. Планирование по данной площадке целесообразно после определения сроков переноса расположенного здесь учреждения и передачи комплекса городу, — ответила главный архитектор.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поскольку изолятор тоже считается элементом социальной инфраструктуры, его возведение продвигается с таким же скрипом, как и в случаях с больницами и детскими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест-драйв 280-сильного Superb 4x4: это самая дорогая Skoda, на которой мы ездили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика