Тест-драйв 280-сильного Superb 4x4: это самая дорогая Skoda, на которой мы ездили

Источник материала: Onliner Какую машину вы выбрали бы, если бы собирались потратить 50—55 тысяч долларов? Наверно, присматривались бы к BMW или Mercedes? А может, изучали бы комплектации Tesla? Вариантов на самом деле много. За полсотни тысяч долларов можно купить достойный новый (или почти новый) автомобиль практически любого класса. И кажется, человек с такой суммой вряд ли вообще вспомнит о существовании бренда Skoda. Но оказывается, иногда к дилеру чешского производителя приходят клиенты, как раз присматривающие себе машину за такие большие деньги. И выбирают они топовые версии Superb. Любопытства ради мы взяли на пару дней рестайлинговый Skoda Superb с 280-сильным мотором, полным приводом и кучей опций. Стоит такая машина 133,7 тысячи рублей. Причем это со скидкой. Изначальная стоимость такого лифтбэка — 146 тысяч рублей. И это за непремиальный седан D-класса. С ума сойти!

D-класса?! Автор, ты что-то напутал

Кажется, еще со времен Французской революции на форумах не утихают споры по поводу классификации таких моделей, как Skoda Superb и Toyota Camry. Поклонники данных моделей яро доказывают, что это бизнес-класс, подкрепляя свое убеждение линейкой — мол, посмотрите, какие они длинные. И ведь действительно, у Superb места на втором ряду как у Rolls-Royce Ghost. Несмотря на то, что Superb все три поколения был построен на базе Volkswagen Passat, у него всегда была удлиненная колесная база. Даже первый вариант модели не совсем копировал «бэ-пятого»: у Passat расстояние между осями составляло 2703 мм, у первого Superb — 2803 мм. Таким образом, чешская модель всегда была ориентирована на клиентов, у которых есть личный водитель. Ну или на таксопарки.





В то же время бизнес-класс в современном автомобильном мире измеряется не линейкой, а многими факторами, включая престижность бренда. И здесь Skoda при всем уважении к ней недотягивает до конкуренции с Mercedes E-Class или BMW 5-Series. А непремиальных представителей сегмента Е уже и не осталось на рынке Европы (если кто забыл, мы оперируем именно европейской классификацией). Таковыми когда-то были Peugeot 607, Opel Omega и, кстати, старые поколения Toyota Camry. Таким образом, относить Superb к бизнес-классу сегодня некорректно. В конце концов во многих исполнениях Superb — это «поперечник» с передним приводом. В подавляющем большинстве европейских каталогов и энциклопедий Skoda Superb — это модель D-класса. Иногда выделяют подкласс D+. Но уж точно не Е.





На «Автобарахолке» такие Superb стоят $13 тысяч. Откуда цифра 50?

Третье поколение Skoda Superb вышло на рынок в 2015 году и в 2019-м получило рестайлинг. Сейчас за 14—15 тысяч можно взять хороший подержанный вариант лифтбэка, пусть и без подключаемого полного привода. Но во-первых, мы говорим про новую машину (у дилера Superb стоит от 80 тысяч рублей), во-вторых, это самая мощная Skoda c 2,0 TSI и 4×4, а в-третьих, тестовый автомобиль в достаточно богатом исполнении.

Поклонники Skoda знают комплектацию Laurin & Klement, которая считается самой престижной в линейке Superb. Но на обзор к нам попала машина в исполнении Style. Лифтбэк с 2-литровым TSI, полным приводом в «Стайле» стоит в Минске от 109 608 рублей. В тестовую машину нагрузили еще опций на пару десятков тысяч BYN. Вот и получилась такая впечатляющая сумма.





Почти у всех людей реакция на данную машину примерно такая: «Блин, классная тачка! Но, конечно, дорого для Skoda». Мы полностью согласны с подобной точкой зрения. Но, как нас уверили представители дилера, в Беларуси есть клиенты, желающие приобрести именно такой навороченный Superb. Причем делают это физлица.





О том, что белорусы любят марку Skoda, мы знаем давно. Пару лет назад Onliner проводил конкурс «Автомобиль года», и читатели могли проголосовать за любую машину. И Skoda тогда победила почти во всех классах, где присутствовали модели чешского производителя. Но одно дело поставить галочку в голосовалке под статьей, другое — принести дилеру «народной» марки увесистую котлету денег. Давайте разбираться, чем цепляет эта модель?





Хороша чертовка!

Вы еще помните первый Skoda Superb? Это была бюджетная версия Volkswagen Passat B5 с увеличенным пространством для заднего ряда. Ничего интересного. Второй Superb решил отдалиться от немецкого «брата» и получил очень спорный экстерьер. Даже рестайлинг не сделал из лифтбэка красавца. Зато у него была волшебная задняя дверь. Одним движением руки седан превращался в лифтбэк. Хочешь поднимай крышку багажника со стеклом, хочешь — без. В 2015-м на рынок вышло очередное поколение «Суперба». На этот раз без «кузова-трансформера» — только лифтбэк. Есть еще универсал, но у нас «грузовой» вариант не пользуется спросом. Несолидно.





К чему мы вспомнили два предыдущих поколения Skoda Superb? К тому, что нынешний кузов — первый действительно привлекательный. С любого ракурса автомобиль выглядит здорово. Лифтбэк не вторит восьмому «Пассату» и не смотрится переросшей Octavia. У Superb свой строгий стиль и элегантные линии. Внешность третьего поколения оказалась настолько удачной, что при прошлогоднем рестайлинге экстерьер практически не тронули.





У версии Style полностью светодиодная оптика, а фары головного света имеют функцию Matrix Beam. Машина автоматически управляет отдельными светодиодами, чтобы не слепить встречные автомобили. Выглядит это эффектно — словно кто-то прикрывает картонкой часть фары, не давая яркому световому пучку ослепить другого водителя. Адаптивный дальний свет — незаменимая штука на ночной трассе в длительном путешествии. Красиво выглядят и динамические фонари High сзади. При открытии машины ходовые диоды исполняют простенький «танец», включая поочередно различные секции. Мелочь, а приятно.





На тестовый автомобиль установлены 17-дюймовые колесные диски. В немаленькой машине за такие деньги хотелось бы колеса посерьезней. Порадовало наличие электропривода пятой двери. Открыть и закрыть багажник можно как с помощью ключа, так и из салона. Конечно, имеется клавиша и на самой крышке багажника.





Камера заднего вида у Superb расположена над номером и никуда не прячется. Загрязняется она довольно быстро, и тогда на помощь во время парковки приходят парктроники, расположенные как спереди, так и сзади. Я был уверен, что в Superb за 50 тысяч долларов будет круговой обзор. Ан нет! За него придется докинуть еще 2846 рублей.

Еще бы доводчики дверей

Как бы меня ни пытались убедить, что 280-сильный Superb предназначен для получения удовольствия от езды, я не могу избавиться от стереотипа, что владелец (или — правильней сказать — пользователь) такой машины ездит на заднем диване. И ведь здесь все есть для комфортного пребывания на втором ряду. Отодвигаешь переднее пассажирское кресло максимально вперед (это можно сделать прямо с заднего ряда), поднимаешь шторку, закидываешь ногу за ногу, выставляешь комфортную температуру в своей отдельной «климатической зоне», включаешь 9-ю симфонию Дворжака, которая приятно льется из 11 динамиков системы Canton, и наслаждаешься поездкой! Жаль, дилер не выдает такие машины на обзор сразу с наемным водителем.





Впрочем, и за рулем такой «нафаршированной» Skoda жаловаться грех. Здесь тебе и электропривод настройки кресла с памятью, и красивая приборная панель, и яркий экран мультимедийной системы, и широченный подлокотник... Руль имеет подогрев, а передние кресла еще и функцию вентиляции. Имеется на борту даже функция массажа (только у водителя) — это опция для Style. Доплатить придется и за подогрев заднего ряда, а также за мощную аудиосистему, упомянутую в предыдущем абзаце.





За что я люблю Skoda, так это за внимание к мелочам. Зонтики в дверях — это ладно. Но как удобно сделаны, например, подстаканники. Там есть специальные уплотнения, чтобы можно было открыть крышку в бутылке одной рукой. Обычно приходится зажимать ее между ног либо отпускать обе руки от руля. Салон «примеряемого» Skoda Superb отделан светлой кожей и имеет атмосферную подсветку. В какой-то момент ожидаешь, что у подобного автомобиля должны быть доводчики дверей. Их, конечно, нет. Это все-таки по-прежнему Skoda. Хотя, например, регулировку угла заднего дивана могли бы и добавить. Модель как-никак корпоративно-развозная.





О том, что в Superb бесконечно много места на втором ряду, думаю, напоминать не стоит. Равно как и о пропасти-багажнике. Сюда, кажется, поместится не то что детская коляска, а небольшой заводик по производству этих колясок. Есть в этой 625-литровой «черной дыре» и маленький недостаток. Если из пакета вдруг выкатилось яблоко и улетело к спинке второго ряда, чтобы достать его, придется вызывать МЧС. Благо чехи и здесь подготовились: для автомобиля предусмотрен органайзер на липучках, который позволит ограничить используемую часть багажника.





Самый мощный Superb в истории

Под капотом нашего Skoda Superb — 2-литровый движок семейства CJXA. С турбиной и самой «злой» прошивкой мотор развивает 280 л. с. и 350 Н·м. Это даже больше, чем у Superb V6 предыдущего поколения. Для полноприводной модели предусмотрена только одна коробка передач — «робот» DSG-6 c двумя «мокрыми» сцеплениями. За подключение задней оси отвечает муфта Haldex пятого поколения. До сотни этот комфортный лайнер выстреливает за 6 секунд. Еще никогда Superb не ездил так быстро!





Неважно, в каком диапазоне оборотов вы находитесь и на какой передаче едете: интенсивное нажатие на педаль газа беспрекословно вызывает стремительное ускорение. Столько тяги корпоративной машине явно не нужно. Но раз уж есть, почему немножко не похулиганить? Длительная загородная поездка на 280-сильном Skoda Superb — это мини-тур с комфортом бизнес-класса. Причем неважно, на каком месте вы сидите — водительском или пассажирском. Адаптивный круиз-контроль только дополняет приятные ощущения от перемещения в пространстве.





17-дюймовые диски, возможно, слегка упрощают внешний вид Skoda, зато автомобиль не воспринимается чересчур жестким, как, например, Passat B8. Подвеска Superb хотя и настроена в первую очередь на езду по автобанам, но способна переваривать и белорусские дорожные реалии. Физику не обманешь — большие габариты и масса не позволяют крупному лифтбэку стать спорткаром. Автомобиль хорошо разгоняется по прямой, но проходить трассу Джимханы на самой дорогой Skoda я бы не стал. Продольных раскачек у автомобиля практически нет, а вот крены в повороте на месте.





А конкурентов-то и нет

Подвести итог можно все той же фразой: «Классная тачка! Но дорого для Skoda». Для меня Skoda никогда не была брендом, модели которой я поставил бы на заставку рабочего стола. В детстве я знал чешскую марку как нечто среднее между «Жигулями» и Volkswagen. Потом были модели Fabia и Octavia, которые вывели бюджетную марку в более дорогие сегменты. А теперь логотип Skoda ставят на такие комфортабельные и мощные машины, как этот Superb. Но все равно пока мне психологически трудно представить, что Skoda может стоить больше 50 тысяч долларов. Хотя если задуматься, есть ли у данной модификации конкуренты?.. Ведь на борту — полный привод, 280 сил, 6 секунд до сотни, комфортабельный салон и огромный багажник. Может, и не так уж важно, какой логотип красуется на капоте, если машина полностью устраивает?













































Выражаем благодарность белорусскому импортеру Skoda за предоставленный для теста автомобиль.