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Тест-драйв 280-сильного Superb 4x4: это самая дорогая Skoda, на которой мы ездили
Источник материала: Onliner
Какую машину вы выбрали бы, если бы собирались потратить 50—55 тысяч долларов? Наверно, присматривались бы к BMW или Mercedes? А может, изучали бы комплектации Tesla? Вариантов на самом деле много. За полсотни тысяч долларов можно купить достойный новый (или почти новый) автомобиль практически любого класса. И кажется, человек с такой суммой вряд ли вообще вспомнит о существовании бренда Skoda. Но оказывается, иногда к дилеру чешского производителя приходят клиенты, как раз присматривающие себе машину за такие большие деньги. И выбирают они топовые версии Superb. Любопытства ради мы взяли на пару дней рестайлинговый Skoda Superb с 280-сильным мотором, полным приводом и кучей опций. Стоит такая машина 133,7 тысячи рублей. Причем это со скидкой. Изначальная стоимость такого лифтбэка — 146 тысяч рублей. И это за непремиальный седан D-класса. С ума сойти!
D-класса?! Автор, ты что-то напутал
Кажется, еще со времен Французской революции на форумах не утихают споры по поводу классификации таких моделей, как Skoda Superb и Toyota Camry. Поклонники данных моделей яро доказывают, что это бизнес-класс, подкрепляя свое убеждение линейкой — мол, посмотрите, какие они длинные. И ведь действительно, у Superb места на втором ряду как у Rolls-Royce Ghost. Несмотря на то, что Superb все три поколения был построен на базе Volkswagen Passat, у него всегда была удлиненная колесная база. Даже первый вариант модели не совсем копировал «бэ-пятого»: у Passat расстояние между осями составляло 2703 мм, у первого Superb — 2803 мм. Таким образом, чешская модель всегда была ориентирована на клиентов, у которых есть личный водитель. Ну или на таксопарки.
В то же время бизнес-класс в современном автомобильном мире измеряется не линейкой, а многими факторами, включая престижность бренда. И здесь Skoda при всем уважении к ней недотягивает до конкуренции с Mercedes E-Class или BMW 5-Series. А непремиальных представителей сегмента Е уже и не осталось на рынке Европы (если кто забыл, мы оперируем именно европейской классификацией). Таковыми когда-то были Peugeot 607, Opel Omega и, кстати, старые поколения Toyota Camry. Таким образом, относить Superb к бизнес-классу сегодня некорректно. В конце концов во многих исполнениях Superb — это «поперечник» с передним приводом. В подавляющем большинстве европейских каталогов и энциклопедий Skoda Superb — это модель D-класса. Иногда выделяют подкласс D+. Но уж точно не Е.
На «Автобарахолке» такие Superb стоят $13 тысяч. Откуда цифра 50?
Третье поколение Skoda Superb вышло на рынок в 2015 году и в 2019-м получило рестайлинг. Сейчас за 14—15 тысяч можно взять хороший подержанный вариант лифтбэка, пусть и без подключаемого полного привода. Но во-первых, мы говорим про новую машину (у дилера Superb стоит от 80 тысяч рублей), во-вторых, это самая мощная Skoda c 2,0 TSI и 4×4, а в-третьих, тестовый автомобиль в достаточно богатом исполнении.
черный, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
черный, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
коричневый, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
Поклонники Skoda знают комплектацию Laurin & Klement, которая считается самой престижной в линейке Superb. Но на обзор к нам попала машина в исполнении Style. Лифтбэк с 2-литровым TSI, полным приводом в «Стайле» стоит в Минске от 109 608 рублей. В тестовую машину нагрузили еще опций на пару десятков тысяч BYN. Вот и получилась такая впечатляющая сумма.
Почти у всех людей реакция на данную машину примерно такая: «Блин, классная тачка! Но, конечно, дорого для Skoda». Мы полностью согласны с подобной точкой зрения. Но, как нас уверили представители дилера, в Беларуси есть клиенты, желающие приобрести именно такой навороченный Superb. Причем делают это физлица.
О том, что белорусы любят марку Skoda, мы знаем давно. Пару лет назад Onliner проводил конкурс «Автомобиль года», и читатели могли проголосовать за любую машину. И Skoda тогда победила почти во всех классах, где присутствовали модели чешского производителя. Но одно дело поставить галочку в голосовалке под статьей, другое — принести дилеру «народной» марки увесистую котлету денег. Давайте разбираться, чем цепляет эта модель?
Хороша чертовка!
Вы еще помните первый Skoda Superb? Это была бюджетная версия Volkswagen Passat B5 с увеличенным пространством для заднего ряда. Ничего интересного. Второй Superb решил отдалиться от немецкого «брата» и получил очень спорный экстерьер. Даже рестайлинг не сделал из лифтбэка красавца. Зато у него была волшебная задняя дверь. Одним движением руки седан превращался в лифтбэк. Хочешь поднимай крышку багажника со стеклом, хочешь — без. В 2015-м на рынок вышло очередное поколение «Суперба». На этот раз без «кузова-трансформера» — только лифтбэк. Есть еще универсал, но у нас «грузовой» вариант не пользуется спросом. Несолидно.
К чему мы вспомнили два предыдущих поколения Skoda Superb? К тому, что нынешний кузов — первый действительно привлекательный. С любого ракурса автомобиль выглядит здорово. Лифтбэк не вторит восьмому «Пассату» и не смотрится переросшей Octavia. У Superb свой строгий стиль и элегантные линии. Внешность третьего поколения оказалась настолько удачной, что при прошлогоднем рестайлинге экстерьер практически не тронули.
У версии Style полностью светодиодная оптика, а фары головного света имеют функцию Matrix Beam. Машина автоматически управляет отдельными светодиодами, чтобы не слепить встречные автомобили. Выглядит это эффектно — словно кто-то прикрывает картонкой часть фары, не давая яркому световому пучку ослепить другого водителя. Адаптивный дальний свет — незаменимая штука на ночной трассе в длительном путешествии. Красиво выглядят и динамические фонари High сзади. При открытии машины ходовые диоды исполняют простенький «танец», включая поочередно различные секции. Мелочь, а приятно.
На тестовый автомобиль установлены 17-дюймовые колесные диски. В немаленькой машине за такие деньги хотелось бы колеса посерьезней. Порадовало наличие электропривода пятой двери. Открыть и закрыть багажник можно как с помощью ключа, так и из салона. Конечно, имеется клавиша и на самой крышке багажника.
Камера заднего вида у Superb расположена над номером и никуда не прячется. Загрязняется она довольно быстро, и тогда на помощь во время парковки приходят парктроники, расположенные как спереди, так и сзади. Я был уверен, что в Superb за 50 тысяч долларов будет круговой обзор. Ан нет! За него придется докинуть еще 2846 рублей.
Еще бы доводчики дверей
Как бы меня ни пытались убедить, что 280-сильный Superb предназначен для получения удовольствия от езды, я не могу избавиться от стереотипа, что владелец (или — правильней сказать — пользователь) такой машины ездит на заднем диване. И ведь здесь все есть для комфортного пребывания на втором ряду. Отодвигаешь переднее пассажирское кресло максимально вперед (это можно сделать прямо с заднего ряда), поднимаешь шторку, закидываешь ногу за ногу, выставляешь комфортную температуру в своей отдельной «климатической зоне», включаешь 9-ю симфонию Дворжака, которая приятно льется из 11 динамиков системы Canton, и наслаждаешься поездкой! Жаль, дилер не выдает такие машины на обзор сразу с наемным водителем.
Впрочем, и за рулем такой «нафаршированной» Skoda жаловаться грех. Здесь тебе и электропривод настройки кресла с памятью, и красивая приборная панель, и яркий экран мультимедийной системы, и широченный подлокотник... Руль имеет подогрев, а передние кресла еще и функцию вентиляции. Имеется на борту даже функция массажа (только у водителя) — это опция для Style. Доплатить придется и за подогрев заднего ряда, а также за мощную аудиосистему, упомянутую в предыдущем абзаце.
За что я люблю Skoda, так это за внимание к мелочам. Зонтики в дверях — это ладно. Но как удобно сделаны, например, подстаканники. Там есть специальные уплотнения, чтобы можно было открыть крышку в бутылке одной рукой. Обычно приходится зажимать ее между ног либо отпускать обе руки от руля. Салон «примеряемого» Skoda Superb отделан светлой кожей и имеет атмосферную подсветку. В какой-то момент ожидаешь, что у подобного автомобиля должны быть доводчики дверей. Их, конечно, нет. Это все-таки по-прежнему Skoda. Хотя, например, регулировку угла заднего дивана могли бы и добавить. Модель как-никак корпоративно-развозная.
О том, что в Superb бесконечно много места на втором ряду, думаю, напоминать не стоит. Равно как и о пропасти-багажнике. Сюда, кажется, поместится не то что детская коляска, а небольшой заводик по производству этих колясок. Есть в этой 625-литровой «черной дыре» и маленький недостаток. Если из пакета вдруг выкатилось яблоко и улетело к спинке второго ряда, чтобы достать его, придется вызывать МЧС. Благо чехи и здесь подготовились: для автомобиля предусмотрен органайзер на липучках, который позволит ограничить используемую часть багажника.
Самый мощный Superb в истории
Под капотом нашего Skoda Superb — 2-литровый движок семейства CJXA. С турбиной и самой «злой» прошивкой мотор развивает 280 л. с. и 350 Н·м. Это даже больше, чем у Superb V6 предыдущего поколения. Для полноприводной модели предусмотрена только одна коробка передач — «робот» DSG-6 c двумя «мокрыми» сцеплениями. За подключение задней оси отвечает муфта Haldex пятого поколения. До сотни этот комфортный лайнер выстреливает за 6 секунд. Еще никогда Superb не ездил так быстро!
Неважно, в каком диапазоне оборотов вы находитесь и на какой передаче едете: интенсивное нажатие на педаль газа беспрекословно вызывает стремительное ускорение. Столько тяги корпоративной машине явно не нужно. Но раз уж есть, почему немножко не похулиганить? Длительная загородная поездка на 280-сильном Skoda Superb — это мини-тур с комфортом бизнес-класса. Причем неважно, на каком месте вы сидите — водительском или пассажирском. Адаптивный круиз-контроль только дополняет приятные ощущения от перемещения в пространстве.
17-дюймовые диски, возможно, слегка упрощают внешний вид Skoda, зато автомобиль не воспринимается чересчур жестким, как, например, Passat B8. Подвеска Superb хотя и настроена в первую очередь на езду по автобанам, но способна переваривать и белорусские дорожные реалии. Физику не обманешь — большие габариты и масса не позволяют крупному лифтбэку стать спорткаром. Автомобиль хорошо разгоняется по прямой, но проходить трассу Джимханы на самой дорогой Skoda я бы не стал. Продольных раскачек у автомобиля практически нет, а вот крены в повороте на месте.
А конкурентов-то и нет
Подвести итог можно все той же фразой: «Классная тачка! Но дорого для Skoda». Для меня Skoda никогда не была брендом, модели которой я поставил бы на заставку рабочего стола. В детстве я знал чешскую марку как нечто среднее между «Жигулями» и Volkswagen. Потом были модели Fabia и Octavia, которые вывели бюджетную марку в более дорогие сегменты. А теперь логотип Skoda ставят на такие комфортабельные и мощные машины, как этот Superb. Но все равно пока мне психологически трудно представить, что Skoda может стоить больше 50 тысяч долларов. Хотя если задуматься, есть ли у данной модификации конкуренты?.. Ведь на борту — полный привод, 280 сил, 6 секунд до сотни, комфортабельный салон и огромный багажник. Может, и не так уж важно, какой логотип красуется на капоте, если машина полностью устраивает?
Выражаем благодарность белорусскому импортеру Skoda за предоставленный для теста автомобиль.
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Какую машину вы выбрали бы, если бы собирались потратить 50—55 тысяч долларов? Наверно, присматривались бы к BMW или Mercedes? А может, изучали бы комплектации Tesla?...
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