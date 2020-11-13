Мисс Вселенная пожаловалась на проблемы от «идеальной» внешности

Источник материала: Tut.by

Мисс Вселенная Австралии, психолог и модный блогер Мария Тэттиль пожаловалась на проблемы в жизни, связанные с ее «идеальным» внешним видом. Об этом рассказывает Delfi.lt.

27-летняя девушка рассказала о своем «выворачивающем наизнанку» опыте: из-за привлекательной внешности ей приходилось сталкиваться с трудностями как во время учебы, так и в профессиональной сфере.

«Я помню, как начинала свою карьеру рекрутера, заканчивая магистратуру по HR. В то время мне очень часто указывали на мою внешность. Например, что нужно быть особенно милой в общении с другими людьми — ведь я симпатичная, а из-за этого многие могут решить, что я заносчивая», — поделилась она.

Также австралийка упомянула, что однажды начальник прокомментировал ее макияж и наряды, решив, что она чересчур заботится о внешнем виде. Кроме этого, Тэттиль говорили, что она, вероятно, получила свою работу только потому, что мужчина, который проводил собеседование, нашел ее привлекательной. В действительности свою должность она получила после телефонного интервью с двумя женщинами.

«Мы делаем выводы о людях, основываясь на стереотипах, ярлыках, ограниченных знаниях и отсутствии репрезентации», — сказала блогерша. Также она добавила, что стандарты красоты в современном мире меняются очень быстро и что люди не всегда восхищались ее темным оттенком кожи и пухлыми губами. «В настоящее время мои внешние данные являются трендом в индустрии красоты, поэтому средства массовой информации и общество считают их привлекательными», — подчеркнула героиня материала.

Тэттиль признает, что у нее есть некоторые привилегии, поскольку она соответствует «определенным идеалам». «Имея такую внешность, я должна говорить о по-настоящему значимых вещах. Я ведь не всегда была такой. Меня раньше дискриминировали за этническую принадлежность, моя наружность когда-то не соответствовала представлениям о красоте, успешности, ценности или значимости», — пояснила она.

В своем Instagram-аккаунте девушка регулярно проводит прямые эфиры с подписчиками, в которых отвечает на вопросы своих зрителей и помогает им принимать себя такими, какие они есть.