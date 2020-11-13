Карбалевич назвал 6 причин усиления репрессий. «Другое дело, оказался ли расчет властей верным?»









пишет Валери Карбалевич. — Белорусская революция уже вошла в историю. Причем, не только национальную. Она уже стала часть мирового демократического наследия. И, что самое важное, она продолжается, перспективы ее завершения не просматриваются даже на горизонте. «Исполнилось ровно три месяца с момента начала массовых протестов белорусов против авторитарного режима Лукашенко, —Валери Карбалевич. — Белорусская революция уже вошла в историю. Причем, не только национальную. Она уже стала часть мирового демократического наследия. И, что самое важное, она продолжается, перспективы ее завершения не просматриваются даже на горизонте.





Правящий режим видит единственный способ самовыживания в наращивании масштаба, распространения и жестокости репрессий. Хотя до сих пор казалось, что дальше увеличивать их уже невозможно. За три месяца задержано около 20 тысяч человек. Подобных масштабов преследования людей по политическим причинам Беларусь не знала со времени фашистской оккупации.





Зачистка осуществляется последовательно, методично, планомерно, причем это происходит за счет уничтожения важнейших элементов жизнедеятельности страны и общества.





Важно подчеркнуть, что политические репрессии осуществляются не только правоохранительными органами, но и всем государственным аппаратом. Увольнения нелояльных работников производятся администрацией предприятий. Администрация вузов отчисляет студентов, а военкоматы оперативно забирают их в армию. Санстанции закрывают бизнесы, подозреваемые в участии в забастовке. Образовательные учреждения, в том числе администрации детских садов, угрожают отобрать детей у политически неблагонадежных родителей. И так далее.





И именно осуществление репрессий, а не выполнение своих обычных функций, сегодня является приоритетом в работе всех государственных структур. Ради борьбы с оппонентами режим готов жертвовать абсолютно всем.





В минувшее воскресенье власти решили дать решительный бой протестному движению. Были мобилизованы все силы. В Минск привезли милицию из регионов. По существу, в столице было введено осадное положение. Хватали и били как в худшие времена. До поздней ночи за митингующими охотились микроавтобусы с ОМОНом. Задержано 1200 человек. Не исключено, что всех их будут преследовать по статье уголовного кодекса.









Следует отметить, что в какой-то мере такая тактика силовиков дала свои плоды. Митингующих удалось разделить на части, не дав им сойтись в одном месте. И уже разогнать по отдельности.





Почему власти не подождали, пока сам протест по естественным причинам постепенно утихнет, а решили форсировать процесс? На наш взгляд, по нескольким причинам.





Прежде всего, нетерпение. Для правящей команды невыносимо наблюдать, как каждое воскресенье столица превращается в праздник свободного народа.





Во-вторых, власти почувствовали психологическую усталость протестующих и решили воспользоваться ситуацией, чтобы добить противника в момент его слабости.





В-третьих, протест в регионах практически утих, сведен к минимуму. Поэтому местную милицию смело можно перебросить в Минск.





В-четвертых, трехмесячное противостояние - это борьба на измор, на истощение противника. Кто первый не выдерживает напряжения, тот и проиграл. Можно предположить, что силы МВД на исходе. Поэтому нужно побыстрее, одним махом положить конец протестам и, наконец, вздохнуть с облегчением.





В-пятых, надо провести политическую зачистку до того, как начнется ухудшение экономического положения в стране. А это ухудшение уже видно на горизонте.





В-шестых, можно предположить, что Россия давит. Российские эксперты выдвигали различные гипотезы о том, что Путин дал Лукашенко ограниченное время для наведения порядка. И последний не укладывается в график. Поэтому Лукашенко сейчас форсирует события.





Другое дело, оказался ли расчет властей верным? Не приняли ли они желаемое за действительное, временный спад протестов за их конец? В последнее время они уже много раз ошибались».