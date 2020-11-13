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Трамп заявил, что у него "украли" почти три миллиона голосов

13.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США обвинил в этом систему Dominion, использовавшуюся для подсчета голосов.



Президент США Дональд Трамп заявил, что получил результаты доклада по подсчету голосов на выборах президента США.

Как утверждает Трамп, американская компьютерная система Dominion, которая использовалась штатами для подсчета голосов, в общем подсчете лишила его 2,7 миллиона голосов избирателей, передает DW.

По словам Трампа, анализ данных показал, что в штате Пенсильвания система Dominion перекинула Джо Байдену 221 тысячу голосов, которые были отданы за Трампа.

Всего таким образом по разным штатам система передала Байдену 435 тысяч голосов избирателей, голосовавших за действующего президента США. Еще 941 тысяча голосов были удалены.
 
 
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Президент США обвинил в этом систему Dominion, использовавшуюся для подсчета голосов.
 
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