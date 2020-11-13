«Ситуация не улучшилась, усилилось насилие». В Совбезе ООН обсудили белорусский вопрос

Эстония в Совете безопасности ООН призвала власти Беларуси прекратить насилие и провести новые президентские выборы.

Обсуждение этого вопроса состоялось в Совбезе ООН 11 ноября по инициативе Эстонии, Бельгии, Германии, Франции и Великобритании, сообщает пресс-служба эстонского Министерства иностранных дел.





«Эстония как избранный член Совета безопасности ООН считает важным обратить внимание на насилие со стороны белорусских властей и показать народу Беларуси, что международное сообщество его не забыло», — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.

Постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон напомнил на заседании, что «два месяца назад Эстония созвала неформальное заседание Совета безопасности, посвященное тревожной ситуации в Беларуси».

«К сожалению, с тех пор ситуация не улучшилась. Напротив, усилилось насилие, мы слышали о новых случаях пыток, насильственных исчезновений, сексуального насилия и других злодеяний и унижений», — сказал Юргенсон.

Независимый отчет, представленный на прошлой неделе Постоянному совету ОБСЕ по инициативе Эстонии и 16 других государств — участников ОБСЕ, является убедительным свидетельством фальсификации выборов 9 августа и последовавших за этим массовых нарушений прав человека со стороны властей Беларуси. «Единственное решение — свободные и справедливые выборы под надзором ОБСЕ/БДИПЧ», — подчеркнул Юргенсон.

Эстония осуждает отказ белорусских властей сотрудничать со специальным докладчиком ООН, ОБСЕ и докладчиком Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком.

«Белорусские власти должны положить конец насилию, освободить политических заключенных и начать диалог с народом, направленный на проведение свободных и справедливых выборов», — сказал постоянный представитель Эстонии при ООН, сообщает БелаПАН.