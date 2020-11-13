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"Выход Санду во второй тур ― это шок": наблюдатель о выборах в Молдове

13.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Выход Санду во второй тур ― это шок": наблюдатель о выборах в Молдове

Собеседник Sputnik приехал в Кишинев наблюдать за выборами, второй тур которых состоится в Молдове в ближайшее воскресенье 15 ноября, на высший государственный пост претендуют действующий глава государства Игорь Додон (32,61% в первом туре) и его соперница по электоральной кампании, экс-премьер-министра Майя Санду (36,16%). 

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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"Для жителей Молдовы отчасти явилось шоком, что Майя Санду прошла во второй тур, потому что Майя Санду не скрывает своей прозападной направленности и бог с ним, если бы это было в угоду моде или неким собственным веяниям, но она является чуть ли не прямым представителем фонда Сороса, это подтверждает только что вскрывшийся скандал о том, что в 2009 году она была не просто рядовым сотрудником фонда, но одним из руководителей, и все члены ее команды ― выходцы из фонда Сороса", ― рассказывает Панкратов.

По словам наблюдателя, Санду не скрывает деструктивных взглядов на тот уклад, которым сейчас живет Молдова, и максимально продвигает западные ценности.

"Я проанализировал программы и Майи Санду, и Игоря Додона, понятно, что Игорь Николаевич ― приверженец взаимоотношений со всеми странами СНГ, включая Россию, он больше заточен на постсоветское пространство и остается в культурном поле советского человека, Майя Санду откровенно пропагандирует все самое западное, все неолиберальные ценности, продвижение ЛГБТ-сообщества, и недавно она заявила, что 9 мая ― это день скорби, и Молдова не была победителем в той войне, за чем может последовать и уничтожение всех памятников", ― рассуждает Панкратов.

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Вскрывшаяся накануне президентских выборов в Молдове связь Майи Санду с фондом Сороса и реальные шансы ее и Игоря Додона на победу во втором туре ― предвыборную...
 
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