Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Выход Санду во второй тур ― это шок": наблюдатель о выборах в Молдове

Собеседник Sputnik приехал в Кишинев наблюдать за выборами, второй тур которых состоится в Молдове в ближайшее воскресенье 15 ноября, на высший государственный пост претендуют действующий глава государства Игорь Додон (32,61% в первом туре) и его соперница по электоральной кампании, экс-премьер-министра Майя Санду (36,16%).

"Для жителей Молдовы отчасти явилось шоком, что Майя Санду прошла во второй тур, потому что Майя Санду не скрывает своей прозападной направленности и бог с ним, если бы это было в угоду моде или неким собственным веяниям, но она является чуть ли не прямым представителем фонда Сороса, это подтверждает только что вскрывшийся скандал о том, что в 2009 году она была не просто рядовым сотрудником фонда, но одним из руководителей, и все члены ее команды ― выходцы из фонда Сороса", ― рассказывает Панкратов.

По словам наблюдателя, Санду не скрывает деструктивных взглядов на тот уклад, которым сейчас живет Молдова, и максимально продвигает западные ценности.

"Я проанализировал программы и Майи Санду, и Игоря Додона, понятно, что Игорь Николаевич ― приверженец взаимоотношений со всеми странами СНГ, включая Россию, он больше заточен на постсоветское пространство и остается в культурном поле советского человека, Майя Санду откровенно пропагандирует все самое западное, все неолиберальные ценности, продвижение ЛГБТ-сообщества, и недавно она заявила, что 9 мая ― это день скорби, и Молдова не была победителем в той войне, за чем может последовать и уничтожение всех памятников", ― рассуждает Панкратов.

Читайте также:

Парламент Молдовы вынес вотум недоверия правительству Санду

правительству Санду КС Молдовы отменил решения о роспуске парламента и досрочных выборах

о роспуске парламента и досрочных выборах Додон поблагодарил внешних партнеров за поддержку в преодолении кризиса