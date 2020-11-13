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Обстановка на границе: около 900 грузовиков ожидают въезда в ЕС

13.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Около 900 грузовиков стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным ГПК на 8:00 пятницы, выезда в ЕС ждут 875 грузовых автомобиля. Самая большая очередь на границе с Литвой в пункте пропуска "Каменный Лог" – там стоят 360 фур. Чуть свободнее сейчас в "Котловке" и "Привалке" – 140 и 130 большегрузов соответственно. 

© Photo : ГПК
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В "Беняконях" очередь немного меньше: там выезда ждет 101 грузовик. Небольшие пробки наблюдаются на границе с Латвией в "Урбанах" (90 большегрузов), некоторые затруднения наблюдаются в "Григоровщине" (30 грузовых машин). 

На границе с Польшей ждут выезда 24 грузовика: по 12 в "Брузгах" и "Берестовице".

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

В конце прошлой недели в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

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Теги: Минск
 
 
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На утро пятницы, 13 ноября, ситуация с очередями в пунктах пропуска в страны Евросоюза чуть изменилась по сравнению с четвергом.
 
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