ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: граффити в честь Хабиба и его отца появилось в Дагестане

13.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Граффити, посвященное чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу, появилось на одной из многоэтажек Дербента в республике Дагестан. Этот рисунок — самое большое в России граффити, посвященное чемпиону. В высоту оно достигает десять метров.

© AFP 2020 / Isaac Brekken
Нурмагомедов может приехать в Беларусь в следующем году

На огромном мурале изображен Нурмагомедов, одетый в спортивную форму, головной убор — папаху и с чемпионским поясом в руке. Рядом со спортсменом стоит его отец, который держит правую руку на плече сына.

Уличная картина была создана пермским художником Вячеславом Каменских в рамках стрит-арт фестиваля "Стена". Но автор рисунка - американец Бос Лоджик, который дал разрешение на повторение его работы в России.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении спортивной карьеры после победы в поединке с Джастином Гэтжи в Абу-Даби в конце октября. Спортсмен защитил титул чемпиона UFC без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом. Всего 32-летний боец смешанных единоборств за свою карьеру одержал 29 побед и ни одного поражения.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На одном из домов дагестанского города Дербента появилось огромное граффити, посвященное чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власть против людей. Посмотрели «крамольный» фильм «Дорогие товарищи!» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика