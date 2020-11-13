Видеофакт: граффити в честь Хабиба и его отца появилось в Дагестане

Источник материала: Sputnik Беларусь

Граффити, посвященное чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу, появилось на одной из многоэтажек Дербента в республике Дагестан. Этот рисунок — самое большое в России граффити, посвященное чемпиону. В высоту оно достигает десять метров.

На огромном мурале изображен Нурмагомедов, одетый в спортивную форму, головной убор — папаху и с чемпионским поясом в руке. Рядом со спортсменом стоит его отец, который держит правую руку на плече сына.

Уличная картина была создана пермским художником Вячеславом Каменских в рамках стрит-арт фестиваля "Стена". Но автор рисунка - американец Бос Лоджик, который дал разрешение на повторение его работы в России.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении спортивной карьеры после победы в поединке с Джастином Гэтжи в Абу-Даби в конце октября. Спортсмен защитил титул чемпиона UFC без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом . Всего 32-летний боец смешанных единоборств за свою карьеру одержал 29 побед и ни одного поражения.

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