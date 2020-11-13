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Видеофакт: граффити в честь Хабиба и его отца появилось в Дагестане
13.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Граффити, посвященное чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу, появилось на одной из многоэтажек Дербента в республике Дагестан. Этот рисунок — самое большое в России граффити, посвященное чемпиону. В высоту оно достигает десять метров.
© AFP 2020 / Isaac Brekken
На огромном мурале изображен Нурмагомедов, одетый в спортивную форму, головной убор — папаху и с чемпионским поясом в руке. Рядом со спортсменом стоит его отец, который держит правую руку на плече сына.
Уличная картина была создана пермским художником Вячеславом Каменских в рамках стрит-арт фестиваля "Стена". Но автор рисунка - американец Бос Лоджик, который дал разрешение на повторение его работы в России.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении спортивной карьеры после победы в поединке с Джастином Гэтжи в Абу-Даби в конце октября. Спортсмен
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На одном из домов дагестанского города Дербента появилось огромное граффити, посвященное чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу...
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