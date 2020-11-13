Уголовный кодекс: преступление признается оконченным с момента совершения деяния

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Последние события заставляют обратиться к Уголовному кодексу с вопросом, что считается, согласно действующему законодательству, преступлением. Как сказано в УК, таковым признается «совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания».

«1. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.

2. Преступление признается оконченным с момента совершения деяния.

3. Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях Особенной части настоящего Кодекса, признается оконченным при фактическом наступлении этих последствий.

4. Не являются преступлением действие или бездействие, формально содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания».