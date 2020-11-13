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Латушко призвал почтить минутой молчания Романа Бондаренко 13 ноября в 12:00

13.11.2020 09:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Член президиума Координационного совета Павел Латушко выразил соболезнования в связи со смертью романа Бондаренко и пообещал, что за содеянное никто от ответственности не уйдет.

«Мне сложно выразить словами боль от произошедшего и презрение к участникам очередного преступления против людей», — написал в своем Телеграм-канале Павел Латушко.

Он сказал, что приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Романа. Он назвал молодого человека новой жертвой режима.

«Это чудовищная трагедия, ведь диктатура неизбежно падет, а жизнь молодого прекрасного парня уже не вернуть», — заявил Павел Латушко.

«Уверен, сегодня всех переполняет гнев и возмущение тем, как один человек ради удержания власти проливает кровь безоружных людей и пачкает этими преступлениями всех своих «красавцев», — написал политик.

Он заверил, что никто не уйдет от ответственности за прерванные жизни, за покалеченных людей, за боль и слезы белорусов, которые каждый день борются за свою свободу.

Павел Латушко призвал всех белорусов 13 ноября в 12:00 почтить память погибшего минутой молчания.

«На одну минуту, остановить машины и подать сигнал, встать из-за стола в офисе, из-за станка в цеху, оторваться от телевизора, и просто встать, помолчать минуту и почтить память убитого», — призвал политик.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко выразил соболезнования в связи со смертью романа Бондаренко и пообещал, что за содеянное никто от...
 
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