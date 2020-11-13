У фургона Ford Transit появилась электрическая версия

Источник материала: Tut.by

Гамма коммерческих моделей Ford пополнилась новым электромобилем E-Transit — создателями он преподносится как самый мощный электрический фургон на европейском рынке.





Оснащается E-Transit 269-сильным электродвигателем, который развивает 430 Нм крутящего момента и приводит заднюю ось. Емкость батареи — 67 кВтч, а одной зарядки может хватить до 350 км пробега по циклу WLTP. Подзаряжаться можно как от бытовой розетки (за 8,2 часа), так и специальных терминалов постоянного тока (мощностью до 115 кВт) — в последнем случае зарядить батарею с 15% до 80% можно за 34 минуты.





Внешних изменений E-Transit относительно аналога с ДВС практически не претерпел — версию на электротяге выдает радиаторная решетка с горизонтальными планками синего цвета. В центральной части решетки прямо под фирменным логотипом имеется лючок зарядного разъема. Внутри появился электронный стояночный тормоз, а центральный тачскрин мультимедиа-системы SYNC4, которая может обновляться «по воздуху» — 12-дюймовый.





Также для E-Transit заявлен широкий набор электронных помощников, среди которых адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, функции слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков и камера заднего вида с углом обзора 360 градусов.





Корпоративным покупателям будет доступно сразу несколько версией E-Transit — с тремя вариантами длины и высоты крыши, а также «открытыми» шасси для установки различных надстроек вместо стандартного грузового отсека. Объем грузового отсека — до 15,1 кубометра, а паспортная грузоподъемность E-Transit в исполнении для европейского рынка варьируется от 1616 кг до 1967 кг в зависимости от версии.









В США поставки E-Transit начнутся в конце следующего года — стартовая стоимость, если верить Ford, будет меньше 45 тысяч долларов. А вот европейские покупатели смогут приобрести новинку не раньше весны 2022 года.