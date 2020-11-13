В Японии умер нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба

Источник материала: Tut.by

Обладатель нобелевской премии по физике Масатоси Косиба умер в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение .



Источник: nobelprize.org

Отмечается, что 94-й летний Косиба умер естественной смертью от старости в одной из токийских больниц.

В 2002 году Масатоси Косиба вместе с американским ученым Реймондом Дейвисом получил нобелевскую премию по физике «за создание нейтринной астрономии». Выпускник Токийского университета Масатоси был членом Японской академии наук, иностранным членом Российской академии наук и членом Национальной академии наук США.