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И на суше и в воздухе: в пару бизнес-джету Embraer предложили особый Porsche 911 Turbo S

13.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Porsche и бразильская Embraer объявили о сотрудничестве, объединив усилия в создании эксклюзивного дуэта в составе самолета бизнес-класса Phenom 300E и спорткара 911 Turbo S в специальном исполнении.


Строго ограниченная серия так и называется — Duet. Речь идет о 10 парных комплектах, включающих Phenom 300E и купе 911 Turbo S с 650-сильной оппозитной «шестеркой» 3.8 с одинаковой двухцветной окраской глянцевого цвета Platinum Silver Metallic и матового Jet Grey Metallic с декоративными полосами (Brilliant Chrome и Speed Blue).


В оформлении экстерьера и интерьера особого 911 Turbo S имеются отсылки к авиации. Это и специальный логотип из стилизованного крыла Phenom 300E и антикрыла из пакета SportDesign для 911-го, индивидуальный регистрационный номер реактивного самолета на нижней стороне антикрыла и на боковых сторонах ключа, накладки на пороги дверей с надписью «No step» («Не наступать») и красной подсветкой, а также циферблат секундомера из пакета Sport Chrono, дополненный линией искусственного горизонта.


В салоне купе — отделка кожей черной и светло-серой кожей, декоративная прострочка синего цвета, обитый алькантарой потолок, карбоновые вставки и табличка с надписью «One of 10» на передней панели перед пассажиром. Кроме того, каждый покупатель дуэта получает багажный комплект от Porsche Design (пилотский чемодан и две дорожные сумки) и часы 1919 Globetimer UTC.



Duet от Porsche и Embraer уже доступен к заказу, а первые клиенты получат спорткары и самолеты особой серии в начале 2021 года. Стоимость не называется, но понятное дело, обойдется такой заказ в кругленькую сумму — так, «обычный» Phenom 300E стоит около 9,5 миллионa долларов, в то время как стартовая цена 911 Turbo S превышает отметку в 200 тысяч долларов.

 
 
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Компания Porsche и бразильская Embraer объявили о сотрудничестве, объединив усилия в создании эксклюзивного дуэта в составе самолета бизнес-класса Phenom 300E и спорткара 911...
 
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